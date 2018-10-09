金鼎獎著作《佛里神父》　重現台灣植物探險學家的傳奇

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「愛台灣」這份心，不是土生土長的台灣人才有，一直以來從歐美國家前來「福爾摩沙」(Formosa)的人，在踏上這塊土地後，都逐漸被寶島之美、人們的熱情深深吸引，進而選擇當作第二故鄉，奉獻一生。

「佛里神父」(Père Urbain Jean Faurie, 1847-1915年)這個名字，或許大家都很陌生，他是台灣早期的植物探險學家。為還原他的生平史略，林業試驗所邀請擅長植物史書寫的李瑞宗教授，為同名新書《佛里神父》撰文。

林試所張彬所長表示， 為了表彰台灣植物研究先驅者的貢獻並踵武前賢，在 成立於1895年的台北植物園歡慶120週年時，特別修復「 台北植物園腊葉館」古蹟，重塑佚失久遠的「佛里神父銅像」， 並於2017年9月30日原地重現也在同一年出版此書，益加顯得彌足珍貴，薪火相傳。他的後人日前也不遠千里來台參加先人銅像揭幕的盛事。

▲佇立於臺北植物園內的佛里神父重塑銅像。(照片來源：林業試驗所)

林業試驗所說明，佛里神父原屬法國籍，在日本宣教，後來卻殞命台灣。他是在1903-1914年間來台採集，深入叢林探險並記錄植物資源，對於當時台灣植物尚屬未知的世人而言，從此打開了一扇窗。

不過也因為佛里神父熱衷投入山林，最終不幸於野外採集時染病身亡，他被視為奉獻於台灣植物研究的重要先驅。

為期本書內容豐富精彩，林試所表示，李瑞宗教授花了大約7年的時間逐一爬梳古老典籍、文獻、 照片、影像等事證，整理散落在各處的隻字片語， 詳實考據佛里的行腳與年代紀事，並透過清新順暢的筆觸、 情意悠長的敘事，傳達出佛里神父對於植物研究的熱情、 專注與貢獻。同時也帶領讀者身歷其境的重回探索台灣山林資源的冒險年代， 成功地連結人民與土地的歷史情感與環境記憶。

▲天主教臺北總教區洪山川總主教親臨為銅像揭幕。（照片由林業試驗所提供）

《佛里神父》一書於2017年3月5日出版，日前還獲得第42屆金鼎獎-政府出版品類圖書獎殊榮。

另一方面，由行政院農業委員會林業試驗所與中華民國自然與生態攝影學會聯合策劃，並邀請擅長植物史書寫的李瑞宗教授，為林試所植物園組董景生組長主編的「 台灣植物調查與植物分類學者」系列叢書之一撰文。

「 台灣植物調查與植物分類學者」系列叢書還包括由東京大學大場秀章名譽教授撰寫「早田文藏」一書。藉由認識這些植物調查與分類先鋒的史料，不但為冷僻的植物分類學，重新燃起歷史的溫度與光芒，也為自1904年即成立的台灣第一座植物標本館，鋪陳出一段繼往開來的新頁。

▲佛里神父(中文版)書籍封面。(圖片來源：林業試驗所)

▲命名紀念佛里神父的植物之一-佛氏通泉草。(照片來源：林業試驗所)