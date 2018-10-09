多元文化「嘉」年華   用美食及歌舞為移民節預熱

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）每年的12月18日是國際移民日，嘉義市為打造多元文化友善城市，10月13日舉辦「緣來嘉義 幸福嘉人」多元文化嘉年華，邀請「越南孫翠鳳」阮安妮與民眾分享歌仔戲生命故事，當天將有50個以上異國美食文化市集與異國歌舞演出。

嘉義市政府10月8日舉辦「緣來嘉義 幸福嘉人」多元文化嘉年華記者會，邀請台灣首位越南籍歌仔戲演員阮安妮分享自己從越南來台14年的心路歷程。橫跨電視、電影、偶像劇的她，堪稱新住民最佳代言人，除曾擔任《神戲》紀錄片女主角，也在橫掃金鐘的《花甲男孩轉大人》中，飾演阿嬤貼身看護阿春，演技備受肯定。

文化嘉年華活動當天，並設有50個以上各項異國美食文化攤位，包括美食免費DIY、品嚐，愛無國界-結善(扇)緣工藝教做、文物展示、各項新住民學習成果暨政令宣導等，現場並設有母語(西班牙語、越語)教學、英語說故事、南非童玩遊戲等。

鄰近大專院校外籍生也共襄盛舉，凡來參加者可免費兌換異國美食，活動進行中穿插有獎徵答，獎品豐富，現場打卡並可送異國美食1份。

聯合國於2000年訂定每年12月18日是國際移民日，2011年起台灣也將該日定為我國的「移民節」並納入國定紀念日。