(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，馬爾地夫總統大選結果出爐，反對派候選人索里（Ibrahim Mohamed Solih），意外擊敗親中的現任總統雅門（Abdulla Yameen）。雖然索里持親印態度，希望脫離中國一帶一路，但日媒分析，中國的債務陷阱，恐怕沒有想像中好擺脫。來看看報導怎麽分析。

索里（左三）（美聯社）

日本《產經新聞》回顧，親中的雅門在2013年就職總統後，共發動了兩次戒嚴令，逮捕大量政敵，還被嘲笑馬爾地夫的政治異議人士要不就在監牢裡，要不就流亡了。另外，他還騷擾反對派媒體記者，甚至在他們的機構内縱火，行經惡劣。

雅門（美聯社）

報導介紹，在本次選戰期間，雅門還稱在野黨實施「黑魔法」，而逮捕了多位在野黨支持者，並在沒有法院搜索票的情況下，擅自進入在野黨選舉事務所搜查。

《產經新聞》引述馬爾地夫記者説法，表示雅門之所以被討厭，是因為過頭的獨裁及貪污：外界傳聞他提供自己親戚大量的經濟利益。此外，記者表示，玩一帶一路造成的財政危機，當然也是他失去民心的原因。

報導説明，雅門在任内，靠中國巨大的金流，建設了大量基礎設施，例如花費8億3000萬美元的機場擴張工程，以及2億美元的聯結機場和首都橋梁。

《產經新聞》表示，索里陣營承諾，將全面重新審核與中國合作的建設計劃。不過，報導介紹印度智庫人員説法，表示外界認為，就算馬爾地夫想與中國一帶一路切斷關係，其經濟能力也不會允許這樣的事發生：他們無力償還已經借下去的債務。報導説明，馬爾地夫很可能會步上斯里蘭卡的後塵，被迫割讓關鍵基礎設施給中國。

有關斯里蘭卡悲慘下場，請看《台灣英文新聞》這則報導。

另外，根據《產經新聞》，該國許多一帶一路建設，都已經動工，因此新政府恐怕難以喊停。另外，索里是否能成功要到印度充分的支援，也還未能確定。而習近平當然也不甘放棄馬爾地夫。他已向索里表示，願意進行對彼此有利的合作，因此《產經新聞》認為，馬爾地夫是否能成功脫離一帶一路，還有待實踐驗證。

一帶一路債務陷阱綁死馬爾地夫？日媒：脫離難度高