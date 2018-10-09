雙十國慶　3友邦首長、56團外國訪賓來臺同慶

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）明（10）日即是我國國慶日，根據外交部目前統計，今年來臺出席國慶慶典的各國訪賓共計56團416人，其中包括友邦巴拉圭、聖露西亞，以及聖克里斯多福及尼維斯三國的首長及政府高層。

外交部發言人李憲章今（9）日表示，目前統計有56團416人將出席週三的國慶慶典，人數較去年303位多逾百位。

友邦部分包括正在臺進行上任後首次國是訪問的南美洲巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）及訪團，以及加勒比海聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）訪問團與聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Tapley Seaton）訪問團。其餘友邦則是由駐臺大使就近出席國慶。

李憲章接著提及，其他主要致賀團還包括德國下薩克森邦議會基民黨代表團黨團主席陀飛（Dirk Toepffer）訪問團、英國蘇格蘭議會葛蘭特（Rhoda Grant）議員及哈里斯（Alison Harris）議員等。往年致賀團人數最多的日本今年則有「日華議員懇談會國慶祝賀團」古屋圭司眾議員訪問團共24名國會議員、「日本臺灣親善協會國慶祝賀團」衛藤征士郎眾議員訪問團共兩名國會議員，以及日本各地親善協會團體223人。

此外，依照地區劃分，亞太地區共有37團280人、亞非地區一團七人、歐洲地區三團八人、北美地區八團41人、拉美地區六團59人，以及外籍記者一團21人。