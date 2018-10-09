「麥」向「新」生活   移民署職場體驗招募會30人響應

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為助新住民更加了解未來職場生活，移民署桃園市服務站與台灣麥當勞10月8日在桃園市舉辦人才招募會，提供有意進入職場的新住民及新二代至麥當勞門市進行2個小時的職場體驗，超過30位新住民及眷屬參加。

8日的職場體驗，包括認識工作環境與福利及模擬面試等，藉此了解工作內容，現場也開放提交求職履歷表，以縮短求職時間。當天還體驗蛋捲冰淇淋DIY，另外參加者也獲贈精美小禮物。

麥當勞針對來自各國的新住民提供多語系的招募溝通工具，並備有越南語版本的個人訓練教材，協助新住民跨越語言障礙，順利就職。

麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞提供友善的職場環境，針對新住民朋友，除了提供多語系的招募溝通工具，以及越南語版本的個人訓練教材，後續還將提供其他語系版本，希望幫助新住民朋友能跨越語言障礙，順利求職及就業。

此外，只要就職滿6個月的新住民員工，還可透過麥當勞特有的「新住民子女獎學金制度」，只要子女的國小平均成績達80分以上，高中職成績達75份以上，就可提出申請。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，活動當日參加的新住民及其眷屬人數逾30人，現場反應非常熱烈，更有新住民姐妹當場填寫求職表，並表示將會把這麼好的求職機會分享給身邊的人。