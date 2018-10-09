國慶花車嘉年華 中正紀念堂尋寶換好禮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歡度雙十國慶，台北市觀光傳播局將於10月10日至14日在中正紀念堂民主大道舉辦「10X10你所未見的臺北」國慶花車嘉年華，除了24台花車紛呈，尚有趣味尋寶活動及熊讚臨時郵局，邀請民眾同歡。

觀傳局表示，10X10 你所未見的臺北專區主打10個主題精神，包括傳統市場、老人福利、綠色運輸、大型活動、運動城市、軸線翻轉、國際觀光城市、兒童福利、健康城市及綠色城市。

每項主題精神都有一個專屬的戳章散落在展區供民眾尋寶（尋寶圖可至服務台免費索取）。集滿10個戳章，即可兌換熊讚束口袋，5個可兌換熊讚觀巴紙模型。本活動透過親子尋寶的大地遊戲，讓民眾瞭解各項施政內容，並發掘「你所未見的臺北」。

熊讚限量束口袋（圖／觀傳局）

在熊讚主題專區裡，熊讚將帶民眾一遊台北市特色景，上陽明山看彩虹、北投泡溫泉、夜市嚐美食及體驗人文風情的大稻埕街區。此外，觀傳局特別與中華郵政合作，打造熊讚臨時郵局，民眾只要在熊讚展區拍照上傳到熊讚Facebook，就可兌換限量熊讚明信片。

現場不提供停車位，請民眾搭乘大眾運輸工具前往，活動詳情請上台北旅遊網查詢。

「10X10 你所未見的臺北」專區及熊讚主題專區

10/10 16:00-21:00

10/11-10/14 10:00-20:00

熊讚臨時郵局

10/10 16:00-21:00

10/11-10/14 15:00-20:00

活動期間熊讚限量專屬郵戳（圖／觀傳局）