透過遊戲認識越南文化  高苑科大推桌遊競賽

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，高苑科大今年的新生迎新特別結合通識中心推出2款桌遊PK競賽，盼藉由競賽，讓新生對於越南文化以及台灣歷史有更深層的了解。

本次迎新桌遊活動以「走過台灣」及「水上市場：波濤中的越南」為主題。「走過台灣」以台灣400年演進史為主要設計，結合歷史文化知識，亦不失生活化，並邀請「空中英語」團隊一起合作，讓學生一邊玩遊戲，一邊了解在台灣這塊土地上發生的事情。

「水上市場：波濤中的越南」是由社團法人中華民國南洋台灣姐妹會獨立製作的桌遊，遊戲有兩個版本，一是最初研發的語言學習版本「波濤腦力戰」，透過情境學習越南字母與字彙，二是「燒腦型」智力遊戲，玩家需審時度勢，透過不同佈局與策略，才能制霸湄公河。

遊戲場景設在越南極具特色的「水上市場」，藉由遊戲介紹越南的飲食文化、歷史背景及越南語言等，學生們可藉此機會動腦學習，也能多了解越南文化。

高苑科大趙必孝校長致力推廣校園多元文化融合，提到圖書館不再僅只是一座藏書的建築，它更能滿足服務多元文化校園學習的需求，包括不同年齡、性別、種族、等族群的讀者。

用不同創意透過玩桌遊方式，導引更多人看見東南亞文化，開啟台灣與外籍生、新住民的對話與交流，打破族群及階級隔閡，豐富高苑科大師生的國際觀。

高苑科大圖書館桌遊區（圖片來源：高苑科大）

學生專注於桌遊（圖片來源：高苑科大）