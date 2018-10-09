貿易戰陰霾不散 IMF：明年全球經濟面臨下行風險

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）貿易緊張、進口關稅政策衝擊下，國際貨幣基金（IMF）8日調降2018及2019年經濟成長率預測，從7月的3.9%下修至3.7%。

IMF表示，美中關稅大戰、日英及歐盟國家表現疲弱、利率上升導致新興國家資金出逃，特別是阿根廷、巴西、土耳其與南非，都是本次下修經濟前景預估的因素。

《路透》報導，在關稅交火下，IMF分別下修美國與中國明年經濟成長率至2.5%及6.2%。歐盟地區今年經濟成長率下修0.2個百分點至2%，德國因製造業訂單減少、貿易額下降而受創尤深。

IMF認為，亞洲國家及若干產油國經濟較強健，但全球經濟衝擊仍不免增加了新興國家受影響程度。巴西卡車司機罷工使經濟陷入癱瘓，今年經濟成長率下修至1.4%；伊朗11月將再面臨新一輪美國制裁，經濟前景持續看壞。沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國之成長率則可望上修。

美國、墨西哥與加拿大日前談成的美墨加自貿協定，雖被視為正面信號，IMF憂心貿易緊張態勢仍無緩解跡象。針對美中全面開戰、美國對汽車業的關稅威脅、貿易夥伴展開報復、企業信心下滑、投資意願降低等多重因素激盪下，將對全球經濟造成何等風險，IMF進行了一項模擬。

結果發現，2020年全球GDP恐下跌逾0.8個百分點，長期而言，更可能持續下探0.4個百分點，對全球經濟造成嚴重損失，信心面與金融情勢受創甚鉅。