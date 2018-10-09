植物守護者　特生中心保育受威脅台灣原生植物

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）隨著氣候變遷、人類農地擴充、動植物棲地縮減，造成原生植物的滅絕，有鑑於此我國特有生物研究保育中心極力展開保育受威脅瀕危植物種群，為維護植物種群的存續，特有生物研究中心於是搖身一變成為台灣瀕危植物諾亞方舟。

特有生物研究中心表示，依據「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」，4,442種原生維管束植物中已有27種原生植物消失於野外，989種受到不同等級威脅，其中110種植物未在保護區或國有林林地內，亟待啟動保育或保種策略。

不同於苔癬，維管束植物就是植物從泥土中吸收水分和礦物鹽，通過木質部由根部向上運送到植物的其他部分，如台灣水韭、台灣杉、小杉葉石松等植物。

目前已栽培於國內各植物園或保存於種原庫中的受威脅原生植物共計206種，僅占全國受威脅物種總數之百分之22.69，遠低於生物多樣性公約制定「全球植物保育戰略 2020」（GSPC2020），所設定的百分之75保種目標。

▲葦草蘭(照片來源：特生中心/李權裕攝)

特生中心近年來積極進行「台灣植物紅皮書名錄」所列受威脅植物蒐集與保種，除已栽植在位於南投集集的生態教育園區及烏石坑低海拔試驗站外，尚蒐集繁殖有：

野外滅絕級(EW)1種、極危級(CR)20種、瀕危級(EN)17種及易危級(VU)28種，合計34科58屬66種的植物苗木。

▲臺灣破傘菊(照片來源：特生中心 / 黃朝卿)

至於無法以種子傳統繁殖者，如蘭科、百合科與菊科等植物，則採用組織培養的方式進行繁殖及保存，目前已累計有：極危級(CR)4種、瀕危級(EN)1種及易危級(VU)5種，合計3科9屬10種組織培養苗。

▲台灣破傘菊組培苗(照片來源：特生中心 / 劉丞祥攝)

另外，特有生物中心還收蒐集及栽植野外滅絕級(EW)1種、區域滅絕級(RE)1種、極危級(CR)20種、瀕危級(EN)32種、易危級(VU)45種、接近受脅級(NT)45種，以及暫無危機級(LC)435種等，合計163科441屬706種之台灣原生植物。

▲葦草蘭(照片來源：特生中心 / 李權裕攝)