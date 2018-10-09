國經協會訪團赴土耳其　探尋工具機產業合作商機

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為協助台灣企業拓展歐洲市場商機，中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）2日至6日籌組「2018赴土耳其經貿訪問團」，由友嘉集團朱志洋總裁擔任團長，第一站赴土耳其伊斯坦堡参訪。

經貿訪問團行程除結合土耳其規模最大「第6屆土耳其國際工具機暨自動化機械展」，召開「台土(耳其)智慧機械產業合作商機論壇暨第8屆台土(耳其)經濟合作會議」，並拜會土耳其工具機協會TiAD、土耳其機械貿易商Ses3000 CNC，參訪土耳其機械製造商Akim Metal Sanayi Ticaret A.Ş.，讓團員實地了解土國產業發展狀況，尋求土方合作商機。

「台土(耳其)智慧機械產業合作商機論壇暨第8屆台土(耳其)經濟合作會議」4日於伊斯坦堡舉行，由友嘉集團朱志洋總裁與土耳其對外關係總會(Foreign Economic Relations Board of Turkey, DEIK)土台經濟合作會議土方主席Mr. Oguz Karayegen共同主持，駐土耳其代表處鄭泰祥代表親臨致詞，雙方針對兩國工具機產業發展現況、投資機會、政府推動策略等議題進行專題報告及交流，強化雙邊產業媒合商機。

訪團亦赴「第6屆土耳其國際工具機暨自動化機械展」参觀，除台灣機械公會率領國內14家廠商参展外，亦有友嘉、東台精機、程泰、永進等大廠由當地代理商代表擺設大型攤位，展現我國工具機製造實力與系統管理創新力，我國產品具高品質與穩定性，深受土耳其業者信賴，雙方亦建立長久穩固之合作關係。

土耳其在工具機生產方面排名全球第15名，主要生產項目包括工具機、切割機及重工機械等，是台灣過去2年工具機出口第3大國家，除深具內需市場潛力外，亦可透過土耳其在歐亞非地區之關鍵地理位置，進行策略性市場佈局。國經協會本次組團赴訪，預期能有效加強我商對土耳其產業環境之認識，深化雙邊合作，增進我國出口成長之新契機。