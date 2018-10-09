美中貿易戰陰影下 IMF上調台經濟成長率估值

（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）國際貨幣基金（IMF）今天公布世界經濟展望（WEO） 最新報告，上調台灣今年及明年經濟成長率的估值分別為2.7%與2.4%。

台灣是亞洲四小龍中，唯一今、明兩年經濟成長率預估值都上調的。

與今年4月預測相較，IMF上調台灣今年經濟成長率的估值0.8個百分點至2.7%，明年則上調0.4個百分點至2.0%。

IMF預估，南韓2018年與2019年經濟成長率分別為2.8%、2.6%，與4月時預測分別為3.0%、2.9%相較，IMF下修南韓今、明兩年經濟成長率分別為0.2及0.3個百分點。

新加坡今年經濟成長率估值則為2.9%、明年是2.5%，IMF維持對新加坡今年經濟成長率的預測，但明年的經濟長率則較4月時的估值下修0.2個百分點；對香港今年經濟成長率則上調0.2個百分點、達3.8%，明年則是下修0.3個百分點，為2.9%。

不過，長期來看，IMF預估，到2023年台灣的經濟成長率為1.9%，南韓為2.6%，新加坡2.6%，香港3.1%。

對中國今年經濟成長率的估值，IMF則維持4月的預測為6.6%，明年則下修0.2個百分點為6.2%，長期來看，預估2023年中國經濟成長率為5.6%。（編輯：高照芬）1071009