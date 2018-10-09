(台灣英文新聞/吳東文 諾貝爾獎報導)諾貝爾經濟學獎得主在台灣時間昨（8）日晚間正式出爐！由研究氣候變遷與經濟成長的威廉·諾德豪斯（William Nordhaus）及内生經濟成長理論（endogenous growth theory）保羅·羅默（Paul Romer），顯示經濟成長理論，在行為經濟學當紅的今天，仍是經濟學中最受矚目的領域之一。我們來看看他們的研究貢獻。

大部分經濟系大學部的學生，對諾德豪斯最熟悉的，應該是他與經濟學之父保羅·薩繆森（Paul Samuelson）合寫的大學部低年級用經濟學教科書。該書已被翻譯為中、日等多國語言。但諾德豪斯對經濟學真正的貢獻，其實是在經濟成長領域，尤其是與氣候變遷的關係。他透過數值分析，説明雖然徵碳稅短期内會對經濟成長帶來負面衝擊，但就長期而言，是利大於弊，影響了各個國家的環保政策。

2018年諾貝爾經濟學獎得主之一威廉·諾德豪斯（William Nordhaus）（美聯社）

對於學習總體經濟學的學生而言，羅默應該不是一個令人感到陌生的人物，因為内生經濟成長理論早已進入大學部教科書内容。在内生經濟成長理論出現之前，最有名的經濟成長理論是索羅模型（Solow growth model）。索羅認為，經濟成長的淵源，來自資本累積，但由於資本累積會有邊際產出遞減（diminishing marginal product，例如辦公室内第一台電腦，可以讓員工工作效率大幅上升，但第10000000000台電腦，則會塞爆辦公室，讓大家根本沒辦法工作，這就是邊際產出遞減的概念）性質，因此長期而言，經濟成長率會歸零。不過，這顯然不符合我們觀察到的現實：就連最先進的美國、北歐等國家，都還維持正的經濟成長，而漠南非洲部分國家，以及經歷内亂、武裝衝突、甚至戰爭的國家，經濟成長率則常是負的。

因此，羅默便在經濟模型中，放入創新（innovation）、研究開發（R&D）等因素，試圖解釋長期不為零的經濟成長，並引起其他學者討論，持續改良内生經濟成長理論，幫助我們進一步理解經濟成長的本質。

諾貝爾經濟學獎出爐！來看看他們貢獻為何：