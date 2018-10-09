立陶宛樂團顛覆傳統爵士　混種音樂台北亞巡落幕

（台灣英文新聞／劉怡均 台北採訪報導）立陶宛樂團《Sheep Got Waxed》由3位年輕陽光大男孩組成，樂團主打爵士曲風，並融合龐克、搖滾、電音元素，隨心所欲的玩出獨特的東歐風格，台北為亞洲巡演的最終站，已於8日落幕。



(圖：Sheep Got Waxed facebook)

皆有爵士音樂學位的團員們，分別為薩克斯風手 Simonas、鼓手 Adas 以及吉他手Paulius，其中，Simonas及Paulius為大學同學，而學弟Paulius某天因緣際會下到他們的工作室，3個大男孩聚在一起玩音樂，剛開始創作以抒情爵士為主，之後隨性加入不同類型的音樂並做各種嘗試，逐漸形成現在的混種及實驗性較強的風格，讓人耳目一新。



台北為亞巡最終站，於The Wall Live House表演（圖：台灣英文新聞/劉怡均）

這次為期2個禮拜的亞洲巡演一共有11場表演，首站前往中國，展開7場演出後，移師至韓國，最後一站來到台灣。第一次到台北的3人直呼，亞巡讓人非常的疲累！一天最多睡4到5個小時，醒來就發現自己在高速公路上，前往下一個目的地演出。

關於台北場演出，樂團表示， The Wall Live House提供的表演場地跟聲光設備都很好，觀眾也很熱情，有充電的感覺，薩克斯風手 Simonas更以蛋糕最上方的那顆「小櫻桃」形容，為此行畫下美好的句點。

關於未來的計劃，樂團表示將於明（9）日啟程回立陶宛，並準備於明（2019）年初錄製新專輯，會嘗試不同的玩法，並希望能儘快再回來與台灣樂迷見面。



（影/youtube）

《本事現場》（Original Live）為小白兔唱片行舉辦的系列演唱會，專邀國外樂團，此次立陶宛爵殺 Sheep Got Waxed Live in Taipei活動的成形為主辦人於2月時，在斯洛維尼亞看到《Sheep Got Waxed》現場表演後，被他們的才華及能量吸引，因此決心要邀請他們來台與大家分享，然而，這次沒跟風到沒關係，有興趣的樂迷，請上官網或粉專查詢更多消息。