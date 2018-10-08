張正以閱讀為橋梁  為移民工發聲

講起在台灣推展東南亞文化，很難不提到張正。從2006年開始創辦為東南亞在台人士服務的《四方報》、電視歌唱節目《唱四方》、移民工文學獎、燦爛時光東南亞主題書店乃至於台北車站大廳F24地板圖書館都留下足跡，「多元文化其實就是種選擇，我做這些事情，最想要的還是讓台灣朋友知道，有這麼多的東南亞朋友在我們身邊，很值得我們去認識他們。」

辦移民工文學獎 透過文字發揮影響力

笑稱「不喜歡跟人家擠、喜歡走人少的路，因為這樣比較寬廣、比較久遠」的張正，因為編輯讓弱勢東南亞新住民、移工用自己母語發聲的《四方報》時，發現 「每期投稿如雪片飛來，他們其實是有書寫能力。」於是舉辦移民工文學獎，鼓勵以越南、泰國、印尼、菲律賓語文，呈現移工異地漂流、新住民面對兩個故鄉及新二代流動雙重血緣等情況，透過文字來書寫心情。他希望讓台灣社會知道，他們是有才華的，藉此扭轉刻板印象。

已辦五屆的移民工文學獎，在今年成為大學指考國文科題目，張正說，「雖身為主辦方，但題目也不是很輕鬆就能解答！」他深信，這幾年的積累對台灣社會定有影響，「至少影響到一位出題委員，而應考學生5萬人，若有十分之一關注這議題，那勢必會帶來些許影響力。」

張正也廣邀學術界、文學界、影視界的重量級評審共襄盛舉，包括朱天心、駱以軍、吳明益、李崗、傅月庵等人都曾擔任文學獎決審委員，他笑說，「這些有分量的評審們看過他們寫的作品後，也可以成為討論話題，傳遞這群朋友用文字表達的世界，讓更多人知道東南亞朋友的想法，這些我可都是有精密計算過的。」

透過移民工文學獎的舉辦，讓更多人認識東南亞朋友。（張正提供）

擴大徵稿地域範圍 讓豐沛多元聲音被聽見

2018年移民工文學獎更擴大徵稿範圍，除了台灣，還增列香港、澳門、新加坡、馬來西亞等擁有眾多東南亞新住民、移工的地區，藉此拓展移民工書寫視野，落實多元族群發聲，並提升台灣作為推廣移民工文學創作重鎮高度。同時，在徵件上打破往年紀錄，尤其在報名表中增加性別選項，有兩名投稿者選填為多元性別者；張正說，主要是在面對移民社會的全球化浪潮下，台灣雖然在裡頭滾動著，「但我們也想知道，台灣的制度變化跟亞洲其他地區比起來，有什麼不一樣？」

他也考慮，未來再擴大徵稿範疇，尤其日本、韓國、甚至中國大陸同樣面對移工人數日漸增加問題，也衍生相關問題，已有日本學者組團來台探詢文學獎的舉辦細節，「透過文學獎徵件，也許成效不是今天做、明天就可以看到，但作品紀錄留下每段時間的社會變動，可作為未來研究的文本。」

設立地板圖書館，將書籍帶到東南亞朋友眼前。（張正提供）

北車大廳變身地板圖書館 閱讀擾動原有氣場

發起「帶一本自己看不懂的書回台灣」運動，讓東南亞新住民、移工有書可以閱讀，張正說，燦爛時光東南亞主題書店就是以此出發，「異鄉人在這看到母語書的片刻，正是他的燦爛時光；而台灣人在書店發現新文化，藉此開拓視野，也屬於自己的燦爛時光。」

位於南勢角的書店畢竟能吸引來客數有限，「但東南亞文青畢竟少數，所以我有責任把大家捐的書，放到東南亞朋友眼前，台北車站就是聚集最多人的地方。」於是，北車大廳編號F24柱子下的地板圖書館，每週日下午2點開張，敞開的行李箱內放著許多東南亞書籍，免費借閱。

張正說，「不論看得人多不多，聚集了上千名東南亞朋友，總會有人翻閱。」地板圖書館提高閱讀可見度，也讓原本狀似混亂吵雜的台北車站，透過書，擾動小小區塊原有的氣場，稍微產生不同的味道；「幾個外籍移工戴著頭巾，午後安靜閱讀著，那畫面，真的很漂亮。」也有印尼女生對他說，「自從你們帶書來之後，這裡好像不這麼亂了。」

以書店為基地，讓多元文化持續燦爛。

東南亞閱讀全台開花 綻放燦爛光亮

閱讀，讓力量擴散，張正的燦爛時光也遙射至其他縣市。「1095，」文史工作室在台中第一廣場開設「東南亞圖書館」，透過付費借書、退費還書方式，把閱讀帶入移工生活；高雄有印尼學生跟燦爛時光書店索取書自己擺攤；曾是燦爛時光的工讀生，則回到台南公園設立「南南地板圖書館」，用行動擺攤，讓閱讀的光亮在各地綻放燦爛。

改變，慢慢發生著。張正說，當初外籍移工聚集台北車站遭強烈反彈，但現在有越來越多人願意替他們發聲反駁；而政府拉起新南向旗幟，無論成效如何，至少願意關注東南亞，「這幾年，有越來越多書寫東南亞的書籍出版，留下不同觀點的文字記錄，雖然比起討論其他國家的書籍，東南亞區域所占比例甚少，但顯示還有很大空間可以開展。」

以書店作為基地推動東南亞文化，張正說，不論大小，書店的實體空間有象徵意義，可凝聚人一起發生某些事情，「就跟書一樣，書承載的文字比網路少多了，但它是有重量、摸得到、可感覺的。」他持續用不同創意，透過各種方式，導引更多人看見東南亞文化，讓多元文化持續燦爛，讓每個人可以用心去關注身邊不同族群的朋友們。

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