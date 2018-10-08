「茶吉堂」高顏值花養飲品  視覺、味覺雙享受

（台灣英文新聞 / 潘云薇 台中採訪報導）紫色、黃色……與花朵相間的夢幻漸層飲品，是礽豐旗下餐飲品牌「茶吉堂」以明朝女醫——談允賢為啟蒙，研究傳承千年食養文化，所調配出來的花顏茶飲，讓忙碌的現代人喝了「身」如花朵般絢爛。

此系列飲品與時下甜膩手搖飲不同，「茶吉堂」以花養作為茶飲，鑽研四季花草特性，經長時間萃取來保留花朵香氣、去除雜質，打破了複方調配苦口的刻板印象，讓飲品在入口時，順口回甘，可以品嘗到花香層次。

「粉紅知己」花顏茶飲。

其中，「粉紅知己」是將法國進口粉紅玫瑰與薰衣草，蒸餾12小時自製成雙重花露，測試到口感合宜的比例後，再放置進口牡丹花，搭配檸檬與冰糖所調製而成；入口酸酸甜甜，且會回甘，整體在視覺上可以看到花朵美麗的層次色澤，在口感上能喝到玫瑰花露帶出的清香。

「百媚千嬌」則選用了清香的茉莉花，搭配上美麗外放的貢菊花與擁有鮮豔色澤的蝶豆花；當飲品調製完成時，清甜的透明冰糖與底部藍色蝶豆花液共舞，不論在視覺或味覺上，均獲得輕爽的感受。

除了花顏茶飲，「茶吉堂」在餐點的研發上也非常用心，以花為食，結合台灣在地食材，選用性溫宜入口的花朵材料，讓花饌入味清香，吃下肚自然無負擔。

「如魚得水餃子麵」呈現出彩墨池塘的景貌。

其中，「如魚得水餃子麵」結合了礽豐旗下餐飲品牌「炎香樓」的金魚餃子和「茶吉堂」的四季花養，湯底以大骨、黑枸杞熬製成高湯，在擺盤上以中國風呈現出彩墨池塘的概念，讓客人在享用美食的同時，也能用雙眼欣賞藝術作品。

為了讓台灣特色花養茶飲在國際發光，今年9月中「茶吉堂」在越南拓展店面，未來也預計在馬來西亞、新加坡、美國等地區陸續開設「茶吉堂」，積極推動國內外展店計畫。

茶吉堂

地址：台中市西區公正路106號

電話：04-2302-1958

營業時間：上午11：00～晚上10：00

※因花朵入飲各有功效，每個人體質不甚相，孕婦、女性經期時，身體機能較為平時虛弱，建議避免飲用有標註記號的花顏茶飲，以免造成不適；另外若本身有慢性疾病或者其他身體不適者，也需諮詢醫生經過許可，方可飲用。