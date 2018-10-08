 截至10月5日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年10月5日累積開戶數為15,780,794戶，較9月28日累積開戶數15,789,870戶，減少9,076戶，減幅約0.06%。另本年10月5日現股當日沖銷累積開戶數為1,632,499戶，較9月28日現股當日沖銷累積開戶數1,626,627戶，增加5,872戶，增幅約0.36%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年10月5日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,109戶較9月28日開戶數174,257戶，減少148戶，減幅約0.08%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至10月5日止日均值為352.46億元，總成交金額為65,910.32億元，其中盤後定價交易金額為210.56億元。另本年度截至10月5日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.59%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.64%。

(二)本年度興櫃股票截至10月5日均值為11.03億元，總成交金額為2,061.87億元。

四、本年度上櫃股票截至10月5日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計576家，較上週(截至9月28日止)得為信用交易家數574家，增加2家。

(二)融資餘額為568.99億元，較上週(截至9月28日止)融資餘額590.12元，減少21.13億元，減幅約3.58%。

(三)融券餘額為123,634張，較上週(截至9月28日止)融券餘額122,044張，增加1,590張，增幅約1.30%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.74%，較上週(截至9月28日止)之比例14.77%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.62%，較上週(截至9月28日止)之比例0.62%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至10月5日止，累計營業天數189日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,837.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計99家537期，發行餘額為1兆8,154.83億元，較上週減少36億元。

(三)轉換公司債已上櫃計167家202期，發行餘額為1,265.03億元，較上週減少2.56億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家344期，發行餘額為9,143.81億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為42.46億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計577期約1,580.09億美元，較上週增加0.55億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為37兆5,025.11億元，日均值為1,984.26億元，包含：

1.買賣斷交易4兆9,457.61億元，日均值為261.68億元，佔總成交金額比例為13.19%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆4,155.49億元，佔買賣斷成交金額比率為69.08%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆5,302.12億元，佔買賣斷成交金額比率為30.94%（包含政府債券7,363.07億元，日均值為38.96億元；普通公司債6,500.09億元，日均值為34.39億元；金融債券1,305.00億元，日均值為6.90億元；外國債券133.96億元，日均值為0.71億元）。

2.附條件交易32兆5,567.50億元，日均值為1,722.58億元，佔總成交金額比例為86.81%，其中等殖成交系統成交金額為5,167.39億元，佔附條件成交金額比率為1.59%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.38億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.34億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為109.43億美元，以人民幣計價之成交金額為219.54億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,150.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交5,150.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為4,226.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計455.95億元，本年度累計成交金額為382.86億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計719.25億元，本年度累計成交金額為609.00億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,674.22億元，本年度累計成交金額為2,410.53億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,893億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計528.59億元，本年度累計成交金額2,303.33億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計7.46億元，本年度累計成交金額44.17億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額6,661.95億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年10月5日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：762家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：24家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數10家 (M31、大詠城、精湛、普鴻…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (易發、和詮、詠昇)

二、截至107年10月5日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：255家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：31家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：5家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：33家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年10月5日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：94家

(二)累計登錄創櫃板家數：140家

(三)當年度累計輔導家數：24家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年10月5日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,112家

五、截至107年10月5日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.10.7~107.10.13)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6696 仁新【元大、福邦、兆豐】 (107年10月8日)