打造新好男人-產官學暢談「亞洲家庭文化轉型」

第五屆臺灣家庭政策國際研討會今(8)日於新北市政府舉行，本次由新北市政府、台南市政府、家庭生活教育專業人員協會、中華21世紀智庫協會與天主教輔仁大學共同主辦，暢談男性在家庭的角色，鼓勵父親提高家庭參與度，並分享以色列和新加坡家庭價值與文化面臨的危機，共思亞洲家庭文化的轉型。

市長朱立倫表示，新北市政府長期推廣家庭政策，發現臺灣目前社會趨勢，男性參與家庭相關事務之各項比例，包括親職教養、情感支持照護、家事分工及親職教育課程等，相較於女性為低。期待夫妻能共同照顧、教養孩子，讓父親與母親形成親職同盟，成為一個團隊，各自發揮父母親的優勢教養，對家人關係皆有正向助益。

今年第五屆臺灣家庭政策國際研討會，邀請美國德拉瓦大學（University of Delaware）教授Dr. Rob Palkovitz擔任主要講員，他對於父職議題長期深入研究。在亞洲願意投入照顧家庭的男性被稱為「新好男人」，但「新好男人」如何發展出屬於男性的家庭力，而不是「第二個媽媽」。臺灣方面，由臺灣大學社會系馮燕教授以「華人的父職真相為題」發表回應，過去在兒福聯盟任職多年，有實務經驗及學術研究加乘，對此議題開啟新路線。這次特別邀請駐台以色列經濟文化處代表Asher Yarden來談以色列的猶太家庭文化。另外，家庭價值面臨的崩壞與危機，邀請新加坡新躍社科大學納丹人力發展學院教授陳伍強博士，從社工危機處理的研究共思亞洲面對的文化轉型。

自2013年起，前四屆台灣國際家庭政策研討會，吸取不同國家政府在「家庭」議題的努力與經驗，走出屬於台灣的視野。2013年邀請了美國Denver大學的Dr.Scott Stanely、韓國首爾大學韓慶惠教授、澳洲的曲麗霞研究員，2014年邀請新加坡飛躍家庭服務中心凌展輝主任、2015年則請到美國白宮的家庭政策顧問，美國威斯康辛大學人類生態學博士Dr. Karen Bogenschneider、2017 請到美國維吉尼亞大學教授Dr. W. Bradford Wilcox等分享各國家庭教育的政策推廣與成效，都為產官學界開啟家庭教育的借鏡。

台灣國際家庭政策研討會，不僅帶來國際的思維，也討論台灣建立的成功模組與實驗現況。各縣市政府的社會局、教育局藉案例分享、理念陳述，及家庭議題方面學界展示優秀的論文研究。藉此產、官、學界終身學習、對話與觀摩的機會，思索現有制度與服務中可能，並在「家庭」這最重要的社會單元面對衝擊挑戰時，共思守護與強化之道。