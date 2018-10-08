根據台灣證券交易所統計，上週（2018/10/1~2018/10/5）外資在集中市場總買進金額為1,360.39億元，總賣出金額為1,653.22億元，賣超為292.83億元，另統計自2018年年初至10月5日止，外資總買進金額為6兆4,365.56億元，總賣出金額為6兆6,215.37億元，累計賣超為1,849.81億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆8,787.52億元新台幣，占全體上市股票市值的41.03%，較9月28日的13兆5,170.42億元新台幣，減少6,382.90億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：兆豐金：買進72,467千股，賣出39,261千股，買超33,206千股。

第二名：中鋼：買進54,659千股，賣出32,352千股，買超22,307千股。

第三名：遠東新：買進31,565千股，賣出15,019千股，買超16,546千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進62,330千股，賣出103,506千股，賣超41,176千股。

第二名：新光金：買進85,884千股，賣出121,534千股，賣超35,650千股。

第三名：友達：買進38,481千股，賣出71,311千股，賣超32,830千股。