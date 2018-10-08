2018 CHT Master 中華電信校園電競賽 即刻徵招吃雞好手

中華電信身為資通訊領航者，攜手軟硬體商積極推動台灣電競產業發展，今年更首度舉辦校園電競大賽，針對話題最熱的大逃殺競技遊戲「PUBG-絕地求生」廣發戰帖，邀請學生好手共同來挑戰，總獎金超過20萬元，10月8日起開放報名。

「PUBG-絕地求生」俗稱「吃雞」，相信對許多電競玩家都不陌生。這款屬於生存類型的遊戲，機制十分簡單，活下來的就是獲勝者。本次大賽選擇這款遊戲，除了鼓勵玩家憑藉自己的智慧及謀略爭取勝利，更希望玩家能培養團隊精神，與隊友攜手合作贏得比賽，歡迎學子們邀請好友一同報名。

本賽事報名期間為107年10月8日起至11月11日止。每隊2人一組，先進行線上預賽，再透過線上轉播進行複賽。而中華電信也會針對進入複賽的選手，提供「HiNet遊戲加速器體驗序號」，扮演選手的最佳神隊友。總決賽預計在年底2018 WirForce中舉辦，WirForce為目前亞洲最大的Lan Party網路電競派對，除了由數十家知名電競軟硬體商共同參與，更是眾多玩家好手齊聚一堂的年度盛事。

除了舉辦賽事，為了讓學生更了解電競產業趨勢，中華電信也將於10月起展開一連串校園巡迴講座，分享國內電競產業的最新生態，並邀請時下最夯的實況主與學生暢談自己接觸遊戲及經營事業的心路歷程，讓未來有志投入電競產業的學子，能夠早一步接觸產業實況。有關賽事報名與校園講座等相關資訊，請詳見活動官網：https://2018cht-master.smartfun.com.tw/。