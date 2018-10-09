讓消費者吃得安心　全家籲產官學研協助推動「潔淨標章」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）自台灣發生食安事件後，消費者對於吃進嘴吧裡的食物多了一份警覺，簡單、少添加、成分透明成了消費者的新需求。身為通路商的全家便利商店與天下雜誌昨(8)日在台大醫院國際會議中心共同舉辦「2018年第一屆Clean Label產業論壇」並在200名合作廠商等貴賓參與下，盛大揭幕。

全家便利商店董事長葉榮廷致詞時先自嘲了一番，說「他是一位媒體認證過，經常會犯錯的CEO」，但是他想告訴大家，「他本人也會把事情做對，而今天這件事，他覺得他做對了」。他相信，由全家來推動「Clean Label」這件事，應該會成功。

▲全家便利商店董事長葉榮廷。(照片由台灣英文新聞拍攝)

在推動這個標章時，葉榮廷說，他能夠暸解同仁在推動時所遭遇的困難，因食品要好看、好吃又要相對便宜，同時滿足「潔淨標章」的食品安全，這些雖都是基本需求，要達成仍有因難，畢竟沒有一個消費者會去購買不好吃的食品。因此從顧客面來看，合理的價格是在做消費決策時一個重要的參考依據。為了克服並滿足這個規範，需有各產官學研的協助。

▲天下雜誌社長吳迎泰。(照片由台灣英文新聞拍攝)

天下雜誌社長吳迎泰表示，已脫離農業社會的我們，不在自己種、自己運或自己處理食物，如今食品的生產、儲存、運送或是販賣都掌握在企業的手裡。從中央廚房到精緻小館，甚至到便利超商賣的蕃薯，企業都是我們吃進口中，營養的守門人。

吳迎泰說，身為通路商的全家，願意串連供應商一起來做Clean Label，推出一套全新的管理系統，該業者亦是少數有在撰寫「企業社會責任報告書」的業者。去年，該業者亦設立類似義美的全家食品實驗室，來做檢驗。

▲財團法人食品工業發展研究所所長廖啟成。(照片由台灣英文新聞拍攝)

財團法人食品工業發展研究所所長廖啟成表示，台灣的食品產業是2兆元新台幣的產業，其中屬於加工食品有大概7,500億元，國內食品製造業的生產值則逾6,000億元，食品出口大概占14%、約逾800億元，進口食品的部分約2,300億元，因此加加減減，我國一年大概吃掉7,500億元。他還說，農產品一年約5,000億，而50%會進食品加工廠，而餐飲業則有逾4,000億元。

廖啟成說，有些人說要吃天然食物，不要吃加工食品。他告訴在座的來賓，我們難免會碰到加工食品，因此應該是要說，我們要如何選擇好的加工食品；Clean Label就是要提供這個選項。

▲圖片截取自慈悅國際的簡報檔。

全家補充，目前台灣政府容許的800多種添加物內，慈悅國際以國際四大原則，掌握八大不添加、原料非基改以及農藥殘留符合法規的規範，發展出「潔淨標章」以及「雙潔淨標章」；其中「雙潔淨標章」僅可允用82種添加物。

▲慈悅國際總經理鍾淳淵。(照片由台灣英文新聞拍攝)

慈悅國際總經理鍾淳淵表示，今年，適逢通路業者全家便利商店成立30週年，慈悅國際潔淨標章的精神更獲得全家商店的認同，宣布以慈悅Clean Label做為全家自有品牌的上架規範，目前已有15家廠商、53項潔淨產品在全家通路上架。

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