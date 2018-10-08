別被「保證檢驗合格」騙了！北市公布枸杞、菊花農藥殘留超標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）食補當心把農藥也吃下肚！台北市衛生局今（8）日公布市售中藥抽驗結果，其中枸杞檢出殺蟎劑毆蟎多殘留、沖泡用菊花檢出殺蟲劑剋安勃超標，這兩款中藥不僅出自於同一廠商，包裝上還打上「保證檢驗合格」、「行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所檢驗合格」的字樣，涉標示不實。

北市政府衛生局至賣場、超市、中藥行等處執行專案抽驗計畫，共計抽驗19件產品(包裝17件、散裝2件)，檢驗項目包括373項殘留農藥、二氧化硫。

檢驗結果2件來自高雄市漢方正元堂生技的殘留農藥不合格、包裝涉標示不實，包含：「生機枸杞王」產品檢出殘留農藥殺蟎劑Propargite毆蟎多0.07ppm(標準：不得檢出) ，但包裝還標示「保證檢驗合格」字樣；以及「台灣菊花(沖泡專用)」檢出殘留農藥殺蟲劑Chlorantraniliprole剋安勃0.06ppm(標準：0.05ppm以下)，不符「農藥殘留容許量標準」規定，包裝則標示「行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所檢驗合格」字樣。

違反「農藥殘留容許量標準」部分，依法可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；且外包裝還有「保證檢驗合格」等的字樣，涉產品標示不實，可處分責任廠商4萬元以上400萬元以下罰鍰，衛生局已命業者將違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣，由於經查來源廠商均屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。