台灣囝仔五告讚！14歲女孩吳佳晏奪下高球冠軍

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）新竹市竹光國中三年級的高爾夫球小將吳佳晏，日前以14歲年齡在「2018歡樂友緣女子公開賽」，以3回合總桿低於標準桿7桿的209桿擊退職業選手，拿下職業與業餘雙料冠軍，成為台灣巡迴賽最年輕的冠軍得主紀錄，也成為新竹之光。

綜合媒體報導，這次賽事有泰國丶日本丶馬來西亞丶新加坡丶韓國丶菲律賓丶印尼、美國及台灣共9個國家105名球員參賽，包含95名職業女將和10名業餘青少年選手，冠軍可得1.8萬美元（約合台幣54萬元），亞軍獎金為9600美元（約合台幣28.8八萬元）。大會於兩回合結束取成績優者前50名選手晉級最後一回合決賽，另外，此次賽事成績最好的台灣選手可獲參加「裙襬搖搖台灣錦標賽」機會。

據報導，吳佳晏母親表示，女兒學高球的路上非常辛苦，必須「體能、球技和抗壓力」三者兼具，有時親子間也會發生衝突，但咬牙忍過去之後，就是一片海闊天空。

報導指出，在此次比賽中，吳佳晏在最後回合的關鍵時刻頂住壓力，以總桿209桿，1桿之差險勝職業好手劉依貞，拿下生涯首座職業賽冠軍，也以14歲又6個月成為台巡賽史上最年輕的職業冠軍。

（圖片來源：新竹市教育處）

（圖片來源：新竹市教育處）