整體上櫃公司營收持續成長 未受美中貿易戰波及

上櫃公司本年截至8月底止，累計營收合計14,815億元，較106年同期增加1,385億元增幅10%，顯示整體上櫃公司營收持續成長。有關近期美中貿易戰對上櫃公司之影響，櫃買中心經初步了解，無論在家數或對營收並無重大影響，主要原因係美國以終端產品在大陸地區製造並輸出美國者為加徵關稅之對象，因此，並非所有加徵關稅清單上之產業均會受到影響。

上櫃公司採大陸製造後產品直接銷往美國之營運模式占其整體營收比重不高，甚且有些企業受惠轉單效應(原向大陸下單者為此轉向台灣下單)，故就美中貿易戰關稅清單所列之產業，以本年8月底累計營收與去年同期比較，半導體產業之營收較去年同期成長14％、貿易百貨業成長8％、電腦及週邊設備業成長17％、化學工業成長11％、自行車零組件成長5％，顯示相關產業營收仍持續成長未受影響。

櫃買中心表示，截至10月4日公布配發股利之上櫃公司計有516家，其中配發股利每股達10元以上者，計21家，每股配發5元以上未達10元者計48家，每股配發2元以上未達5元者計155家，合計224家，占已公告上櫃公司(755家)約3成；另以10月4日之收盤價計算上櫃公司之現金殖利率，其中達10%以上者計12家，5%以上尚未達10%者計200家，2%以上未達5%者計215家，現金殖利率達2%以上合計共427家。由以上資料顯示，櫃買市場不乏營收成長、配發高額股利、現金殖利率高之個股，值得投資人作為長期投資之參考。