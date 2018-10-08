擴大公共化教保服務 新北「三多非營利幼兒園」揭牌

新北市三多非營利幼兒園今(8)日辦理揭牌活動，適逢雙十國慶的到來，三多國中學生與幼生一起唱跳「國慶健康操」，展現出滿滿的熱情與活力。市長朱立倫與幼生也一同以當地極富特色的「紅麴」來製作湯圓，慶祝三多非營利幼兒園正式揭牌。

市長朱立倫表示，提供平價優質的幼兒園是新北重視的目標及政策，三多非營利幼兒園係委託廣亞學校財團法人育達科技大學所辦理，並於107學年度第1學期開始營運，招收3個班級共計90名幼兒入園。本市為提升公共化教保服務供應量，自100學年度至107學年度共增設431班，增加1萬1,687名幼生收托名額。幼兒園也對不利條件幼兒提供優先入園方案，以減輕家長育兒負擔及支持安心就業，提供更符合社會需求的教育政策。

教育局長林奕華提到，三多非營利幼兒園園內教保師資合格專業、課程活動也結合樹林地區社區文化資源，提供幼兒適性發展。另外，為了帶動全民運動風氣發展特色教學「健康操課程」，讓小朋友們在運動中自行發揮創意及展現活力，用屬於自己的方式盡情地跳、盡情地玩，享受汗水淋漓的愉快，從遊戲中養成運動的好習慣。

教育局表示，非營利幼兒園係由政府與公益法人合作辦理，歡迎設有幼兒相關科系所或學位學程之公私立大專校院、幼兒教保相關工會組織，及章程載明幼兒與兒童、家庭或教保服務人員福祉相關事項之財團或公益社團法人，以申請辦理或委辦非營利幼兒園的方式，一起投入新北市教保服務，提升服務品質，提供家長更多元的選擇，共同為幼兒教育努力。