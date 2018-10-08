〈時評〉天然氣接收站移台北港　放棄興建深澳燃煤廠

這兩天幾件大消息：促轉會主委黃煌雄請辭、台大校長遴選案-管中閔教授向監察院請假，而台大校長遴選委員會宣佈不理教育部，不再開遴選委員會的事。然而對我來講，最重要的事情是深澳案及相關觀塘天然氣第三接收站的環評。也就是我最關心的政府能源政策及今後電力供應的問題 。

行政院長賴清德於十月五日回答羅致政立委的質詢時說，如果中油在桃園觀塘第三天然氣接收站能夠通過環評，則深澳燃煤電廠就可評估不興建的可能。而桃園市長鄭文燦表示，如果第三接收站的環評沒有通過，就應該撤案。在這一兩週內，我們看到環保署副署長詹順貴因為第三接收站觀塘藻礁保護的問題請假而不出席環評大會，甚至變成請辭。那麼大潭發電廠擴建所需要的天然氣的氣源如何來解決？確實是目前政府必須面對的重要問題。早在去(2017)年9月，我們就曾經提議：應該考慮要將天然氣第三接收站改建在台北港，例如2017年9月23日〈時評〉：「關於能源轉型對賴院長的建言」。

關於深澳以及協和電廠案，在深澳燃煤電廠案環差通過後，我也發表了一系列的文章，2018年4月20 日的〈時評〉：「深澳協和合併規劃 以地熱生質能取代燃煤」以及4 月26日的〈時評〉：「深澳地熱電廠 BOT 解決缺電及環保爭議」。我建議政府應該將協和及深澳兩電廠合起來規劃，並且也提出可將兩電廠在地下百公尺處挖地道，用管線連接等等方式，同時將協和及深澳規劃為燃氣電廠。更提出，深澳離九份3公里、離基隆嶼7公里、協和外海2公里處有海底火山，這些有利的地質條件，將這兩個電廠直接規劃成深層地熱電廠等。然而至今為止，政府還是在「乾淨的煤」上面打轉。到現在「反空污公投」已經成案之際，賴清德院長沒有直接宣布放棄2025年才會開始運轉，而且影響備載容量不到1%的深澳燃煤火力發電廠，竟然還加了一個停建的條件說，實在是令人失望。

我們還是要建議政府應該立即下定決心，考慮將第三天然氣接收站移到台北港，以避免因為藻礁保護的環保議題使得大潭發電廠擴建案延宕。另外，也應迅速宣佈放棄深澳燃煤電廠、或者改為生質能電廠、或改為地熱電廠，或者直接放棄。如此才可以維護北台灣的空氣品質，使觀塘的千年藻礁得以保護下來。這樣，民進黨政府才對得起後代子孫，也避免今年11月底的大選、影響民進黨在北台灣的選戰。