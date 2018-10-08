荷蘭建築師打造高雄衛武營　多元藝文活動13日開幕

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）高雄衛武營國家藝術文化中心將於13日（六）正式開幕，期間規劃許多精彩表演並邀請各領域大師舉辦講座，其中，操刀設計的荷蘭建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）也將來台和民眾分享交流，另外，為滿足大家的好奇心，衛武營將於10日（三）開放民眾參觀。

以「眾人的藝術中心」為發展宗旨的衛武營，開幕活動將以多元的表演藝術為主軸，包含京劇、鼓擊、管風琴演奏等節目型態，而分別於音樂廳、表演廳、戲劇院有不同場次的微型演出，其中，10日的演出者包含：管風琴名家劉信宏、導演許栢昂領軍的劇團《栢優座》、高雄音樂劇場《唱歌集》等。

衛武營將於13日舉行開幕派對，首場音樂會《揭幕－璀璨閃耀》由簡文彬領軍指揮，攜手國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團，演出台灣知名音樂家馬水龍《台灣傳奇－廖添丁管弦樂組曲》等作品；當天稍晚的《眾人的派對》，則由歐洲重量級藝術創意團隊phase7與國內表演團隊同台演出，現場可容納約2萬名觀眾。



高雄音樂劇場「唱歌集」（圖/衛武營）

全世界最大單一屋頂劇院衛武營國家藝術文化中心，佔地3.3公頃，由荷蘭建築師法蘭馨·侯班（Francine Houben），以衛武營都會公園內的榕樹群為發想設計，創造銀白色流線型的前衛外觀，以及無大門、圍籬的形式，讓其保有類公園的開放特性。

法蘭馨·侯班為Mecanoo建築事務所創辦人及創意總監，為荷蘭五大建築團隊之一。曾於2003年擔任鹿特丹首屆國際建築雙年展策展人、2007年擔任哈佛大學客座教授、更於2010年被授予德國柏林Akademie der Künste藝術學院建築系終身會員資格。同時，她也是台南圖書館總館的建築師。



建築師法蘭馨·侯班（Francine Houben）(圖/衛武營)

想和大師面對面，不用花錢買機票！法蘭馨將於14日（日）早上11點，親自主講衛武營的設計初衷與理念，以及如何透過建築設計，讓眾人喜愛並嚮往，講座票價100元，並已於線上開賣。

除了表演節目，衛武營館內進駐7家品牌，分別為為位於1樓的「圓石禪飲」、「跳舞香水歐式餐廳」，及位於3樓的「趣活 衛武營設計劇落」、「stage5餐酒館」、「懿品乳酪菓子手造所」、「舊振南餅店」、「興趣 x simtree咖啡店」，凡持有衛武營會員卡，皆可於駐店享有消費9折起優惠，配合開幕季期間另有活動優惠。

此外，10日至14日在衛武營戶外劇場草坪也設有戶外黃昏市集，詳情請自官網或臉書查詢。



入厝趴將於10日舉行（圖/衛武營）



開幕式將於13日展開（圖/衛武營）