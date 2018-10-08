出席亞洲NGOs研討會 陳建仁：台灣致力永續發展目標

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）副總統陳建仁今（8）日上午出席由「台灣海外援助發展聯盟」（Taiwan AID）舉辦的「2018亞洲NGOs國際發展研討會」，說明台灣致力「永續發展目標」（SDGs），並盼國內外民間團體建立長期夥伴關係，攜手為世界永續發展努力。

陳建仁致詞表示，台灣於2017年發表首部落實聯合國「永續發展目標」的國家自願檢視報告，希望在不久的將來，SDGs能落實到民眾的日常生活。目前台灣正持續推動全球夥伴關係，協助其他國家達成SDGs。其中，推動新南向政策，就是希望輸出台灣的發展經驗，和新南向國家協力合作達成SDGs的願景。

他指出，台灣針對各個夥伴國家不同的需求，量身打造更合適的國際合作方式，如Taiwan AID的成員─至善基金會、羅慧夫顱顏基金會及伊甸社會福利基金會等團體，都與政府在東南亞國家有密切合作計畫。

陳建仁亦提到，台灣在永續發展領域有許多成功經驗，NGO在國際人道援助工作上有優異表現，健保制度和醫療水準已經成為世界各國學習典範，也正積極轉型成為一個乾淨能源的國家。這些經驗都說明，台灣確實能對落實SDGs提供具體幫助。

副總統出席「2018亞洲NGOs國際發展研討會」（圖／總統府）