蔡英文：讓臺灣成為世界上最適合投資的地方

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（8）日在一場推廣投資臺灣的活動中表示，政府將傾全力讓臺灣成為全世界最適合投資的地方，並讓臺灣成為企業最好的夥伴。

蔡總統週一出席「2018年臺灣全球招商論壇」開幕典禮時表示，政府會致力打造一個開放、有活力的全投資環境，並推動創新及永續成長。她也強調，將傾全力讓臺灣不只成為全世界最適合投資的地方，更要成為企業在亞太地區拓展事業的最好跳板。

為了吸引更多企業投資臺灣，蔡總統提及，自去（2017）年9月起，行政院長賴清德便親自主持跨部會的「加速投資臺灣專案會議」，邀集各部會政府官員共同研議重點議題。面對未來持續增長的投資，蔡總統也指出，政府將全力配合回應產業的需求，解決「五缺」水、電、人才、勞工及土地等問題。

蔡總統接著指出，政府各部會在過去一年已經修改超過300項不合時宜的法規，「政府推動法規鬆綁，就是為了讓臺灣成為世界上最適合投資的地方」。此外，國家發展委員會也建置法規鬆綁建言平臺，整合公私部門間的溝通，幫助政府更有效地理解企業的需求，讓臺灣成為企業最好的夥伴。

蔡總統表示，在國際上，臺灣也持續推動一個共好的未來及互惠共榮的合作關係。她表示，臺灣自15年前成立全球招商論壇以來，至今已招攬到許多關鍵的經貿投資，她相信今年的招商論壇也一定能吸引更多企業來臺灣投資。

提及全球越來越多國家開始發展低碳技術、推動清潔能源及永續成長等，蔡總統表示，政府的「5加2產業創新計畫」早已釋發出我國綠能產業的商業潛力。她提及，3月在臺南市動工的沙崙智慧綠能科學城，將可望成為牽引臺灣綠能產業發展的引擎，以及於彰化縣發展離岸風力的計畫，也在4月完成競價作業並遴選出七家開發商，「我們的『亞洲 矽谷』計畫，也已經吸引了知名跨國企業，如谷歌、亞馬遜、IBM及思科等來臺灣投資。」

蔡總統最後強調，政府會持續打造一個開放且有活力的投資環境，「為今天一起打造一個大家都能受惠，也能永續發展的未來」。