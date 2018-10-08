花蓮華麗煙火慶雙十　港濱公共藝術新亮點

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）花蓮港濱綠廊道已成為民眾休閒駐足的新景點，國慶日華麗煙火秀也將在花蓮港東防波堤施放，其中，由台灣港務公司花蓮分公司攜手維納斯藝廊規劃營運藝術廊道，進駐的多件大型戶外藝術作品也一起共慶雙十。

2018年國慶煙火慶典「繽紛雙十 璀璨花蓮」，將於花蓮港東防波堤璀璨綻放，布線全長1.3公里，綻放時間約為36分鐘，合計施放焰火彈數達3萬多發，將是歷年以來最絢爛的夜晚。

位在煙火施放處的正對面，為花蓮港親水遊憩區，隨著沿線大型戶外藝術作品陸續進駐，今年第4、5座公共藝術作品「逍遙」、「悠游」也趕在國慶日前進駐。

自由報導，由台灣港務公司花蓮分公司規劃營運的花蓮港親水遊憩區，近年著手港區整體改造，不僅將景觀橋汰舊換新，還提供廢鐵材料與專業技師，邀藝術家接力創作，陸續完成「鄉愁之錨」、「鯨囍花蓮港」、「回」等作品，呼應港濱環境意象，表現對海洋生態的深刻關懷。



花蓮港濱公共藝術 (圖/花蓮港務分公司)

其中，第4、5座公共藝術「逍遙」、「悠游」，靈感取自莊子「逍遙遊」中「鯤」、「鵬」，飛天名叫「逍遙」，入海取名「悠游」，由維納斯藝廊負責人林滿津創作。

花蓮港務分公司表示，今年4月起與進駐花蓮港1-1倉庫的維納斯藝廊共同規劃「環境藝術接力創作坊」，運用九個長寬160至300公分、高約40公分的水泥底座，邀請具國際、在地、女性、素民等特質的藝術家接力創作，預計今年將可全數完成，為太平洋濱打造一條獨一無二的藝術廊道。