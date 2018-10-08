南投以茶會友  新住民展才藝融入當地

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）南投縣民政處9月29日為助新住民融入當地社區，邀請24位台灣及新住民茶師以茶迎賓，吸引數百位民眾參加，欣賞新住民第二代現任竹山鎮桶頭國小校長王業所籌組的樂團，也以精采的歌曲，展現多元在地活力，別有一番風情。

南投縣民政處長吳燕玲表示，文化和地方產業是生長於此的居民間的共同記憶與基石，茶是本縣的重要產業，更是一項特色文化，有鑑於新住民遠渡重洋來到台灣生活，對於地方特色文化有其認識的必要。

因此，南投縣政府希望藉此活動，讓社區居民與新住民透過茶文化與新住民多元藝文元素相結合，激起台灣居民與新住民間的漣漪，讓新住民更深刻瞭解共同生活圈的茶文化習俗，進而融入社區及家庭。

民政處表示，縣府對於新住民照顧不遺餘力，除持續關懷轄內新住民生活狀況，宣導政府有關新住民的相關政策及推動保障新住民的權益工作外，也積極落實多元輔導、技藝培訓與活動等政策。

此次活動除有傳統茶文化特色，也同時展現新住民相關地方文化展演，以及政府培訓新住民的成果。

活動吸引數百位民眾參加，欣賞新住民第二代現任竹山鎮桶頭國小校長王業所籌組的樂團，也以精采的歌曲，展現多元在地活力，別有一番風情。（圖片來源：南投縣政府）