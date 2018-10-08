接軌國際迎合市場 　全家推「Clean Label 潔淨標章」商品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）為了迎合消費者食用天然、無添加食品的需求，全家便利商店今(8)日宣佈，攜手百家廠商加入「Clean Label產業聯盟」，同時在首波70項自有品牌導入「Clean Label潔淨標章」。

▲現場成列Clean Label 瀠淨標章之商品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

全家亦宣佈品牌Clean Label三年發展計畫，並從自有品牌打頭陣，以今年國產品項100%通過評鑑為目的，明年將擴及鮮食品類，預計2020年將商品通過評鑑數達到最大化。該業者估計少添加食品類的產值至少達到百億，希望拋磚引玉帶動產業升級。

▲全家便利商店董事長葉榮廷。(照片由台灣英文新聞拍攝)

對於為何全家便利商店要導入「Clean Label潔淨標章」，董事長葉榮廷表示，自2011年塑化劑風波以來，該公司就開始思考，能多做些什麼?此後便展開推動食品溯源管理系統，該系統後來進階成食品安心的平台。

2014年政府要求食品標示必須複方展開，葉董事長說，經暸解，得知我國有近800種食品添加物。公司於是從自家所蒐集到的情報得知，消費者喜歡真食物，喜歡有機、無糖，不喜歡基因改造與人工添加物。

葉董事長接著說，近年觀察消費者對於真食材，添加物減量以及原料簡單的食品需求快速成長，原味訴求的FMC食品銷售可創造億元產值，可見少添加是門好生意。但公司喊了三年「添加物減半」，卻仍窒礙難行，探究主因有：第一、國內無少添加的法規、缺少統一標準；第二，自主管理亦缺乏市場公信力；加上第三，「全家」非製造商，需仰賴合作夥伴一起努力。

▲全家導入「Clean Label 潔淨標章」之啟動儀式。(照片由台灣英文新聞拍攝)

對於何謂「Clean Label潔淨標章」，全家表示，這個標章起源於2011年英國，由零售通路商發起，食品減少使用人工化學合成的添加物。2015年底起，歐美國家開始推廣，雖然並沒有明定規範，但以「刪除或減少人工化學添加物、配方簡單、加工製程簡單以及資訊透明」四大原則，成為食品產業發展的重點趨勢。

財團法人食品工業發展研究所所長廖啟成表示，台灣一年，整個食品產業，尤其是整個消費，從台灣地區人民吃到嘴吧裡超過新台幣2兆，其中屬於加工食品，一年大概7,500億元，國內食品製造業的生產值約逾6,000億元，而食品出口卻大概占14%、約800-900億元，進口的部分約2,300億元，因此加加減減，我國一年大概吃掉7,500億元。

雖然大家都不愛加工食品，廖所長說，重點不是不要吃加工食品，而是我們無可避免的，一定會吃到加工食品，例如早餐的土司、芝士、饅頭等都是加工食品，因此重點應該是，我們要如何選擇好的加工食品。

從歐盟開始發展，目前在歐洲、北美等國際趨勢，是說加工食品裡面最好不要有或是惕除、減少人工化學合成的添加物，所以才會有Clean Label的出現，實事上，該標章沒有一定的定義，而前述所提正是它的核心概念。

全家今(8)日在台北舉辦「Clean Label潔淨標章」活動，在記者會接近尾聲時，全家商品本部長黃君毅引用佳格食品曹董事長的一句話，「膽小的公司，沒有成功的未來」。該業者在近百家合作廠商「勇敢」出席本活動的見證下，將一同攜手朝著更天然、健康、少添加食品的道路前進，以期未來能夠滿足消費者需求。

▲全家與合作廠商代表合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)