將邦誼喻為兄弟情誼　巴國總統盼臺巴關係更茁壯

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）南美洲巴拉圭總統阿布鐸昨（7）日率團抵達臺灣，並將參與10日的國慶活動，這也是阿布鐸總統8月上任後首次的國是訪問。

儘管天候不佳，時而陰雨綿綿，總統蔡英文今（8）日仍在臺北中正紀念堂前廣場以隆重軍禮及21禮砲歡迎阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統及訪團。國家戲劇院前的階梯上也聚集許多好奇圍觀的旅客及民眾。

巴拉圭為我國於南美洲唯一友邦，兩國自1957年建交至今邦誼已逾一甲子。阿布鐸總統在致詞時提及，兩國在共享的價值基礎上，建立了深厚及堅固的關係，更期盼此次國是訪問能夠「讓兩國的關係更加茁壯，有更良好的溝通共識，有利兩國的發展。」

強調「巴拉圭共和國是一個忠於友邦的國家」，阿布鐸總統表示，臺巴兩國在政治領域的合作是雙邊關係重要的支柱之一，巴拉圭政府將持續支持臺灣，特別是在參與曾經創立的聯合國體系，以及各個國際組織的合理權利。

談及蔡總統8月訪問巴拉圭時，兩國元首舉行的亞松森會晤，阿布鐸總統指出，「我們已經清楚的勾勒出，未來雙邊關係發展的方向，臺巴兩國在外交政治方面是可信任的夥伴，我們也更誠摯的盼望能將兩國發展為互惠互利的策略夥伴關係，朝著兩國人民生活水準及福祉一起向上提升的目標邁進。」

將臺巴邦誼比喻為兄弟情誼，且「我們心臟跳動一直緊緊的結合在一起」，阿布鐸總統表示，臺巴兩國人民及政府間的情誼及合作互助的關係將展開全新的一頁，雙方並將在正確的道路上繼續前進，日益強化及深化雙邊關係。

蔡總統則於簡短致詞中表示，巴拉圭是臺灣邦交國當中地理位置最遙遠的國家，但是距離並沒有影響兩國情誼，「我們兩國建交超過60年來，在共同對民主的堅定信念下，相互扶持，雙方的合作交流從未間斷，也更加的堅實密切。」

蔡總統也提及，未來臺巴兩國將繼續針對公共衛生、基礎建設，以及經貿合作等領域持續擴大合作。她也鼓勵臺商赴巴拉圭投資，「讓我們兩國除了是兄弟之邦，也是彼此事業夥伴，共創雙贏、互惠共榮。」

阿布鐸總統則強調，巴拉圭在過去20年來，經濟持續穩定發展，成為拉丁美洲地區穩定發展及極具潛力的國家，「巴拉圭成為投資及發展的鎮地，因此我們也誠摯地邀請臺灣可以參與其中。」

軍禮歡迎儀式結束後，蔡總統與阿布鐸總統隨即搭上座車離開。根據外交部，兩國元首將進行雙邊會談及簽署聯合聲明。晚間蔡總統也將以國宴款待訪團。此外，為感謝阿布鐸總統致力深化臺巴兩國邦誼的卓越貢獻，蔡總統也將頒贈「采玉大勳章」。

訪團在臺期間，阿布鐸總統還將參訪臺灣科技大學並接受名譽博士學位。另外，為促進兩國經貿投資交流，阿布鐸總統也將主持「巴拉圭投資商機說明會」，向臺商介紹巴國投資環境。訪團預計停留至週四（11）。