聯合國：地球恐於2030至2052間上升1.5度

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）聯合國8日提出警告，若全球暖化以目前速度持續惡化，且各國未能採取大刀闊斧的相應措施，地球均溫恐於2030年至2052年間上升攝氏1.5度。

《路透》報導，該報告將作為各國遵照2015年巴黎氣候協定採取行動的準則，1.5度雖仍不免對環境造成危害，但至少比2度來得輕微。

跨政府氣候變遷小組（Intergovernmental Panel on Climate Change）指出，要將升溫範圍抑制於1.5度內，亟須從多個面向推行「快速、深遠、前所未有」的變革，包括土地與能源使用、產業、建築物、運輸、城市計畫等。

以2010年為基準，全球須於2030年大砍碳排放量達45%，於2050年之前，確保再生能源能的電力供應量，能從現今的25%提升至70%至85%，並利用碳捕捉及封存技術（CCS），將燃氣與燃煤發電量分別削減至8%與2%供應量的水準。

然而，報告也指出，現存抗暖化措施缺乏大規模研究論證，恐藏風險，如大舉植樹、採用生質能源，碳封存等。至於反射太陽輻射之作法，由於技術面牽涉太多不確定性，至今也未善加評估。

若真能將地球升溫程度壓制在1.5度以內，2100年時海平面上升幅度會較增溫2度時減少10公分；北極海夏季無浮冰之情況會變為每世紀一次，而非每十年一次；珊瑚礁也不至於全面死亡—但仍會消失70%至90%。