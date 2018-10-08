國際刑警組織主席被消失？中國：人在我這裡

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）國際刑警組織主席孟宏偉，自上週從總部法國里昂返回中國後，就音訊全無，而中國政府於7日證實，孟宏偉因涉嫌貪腐，已遭到當局關押調查。

根據《BBC》報導，國際刑警組織表示，他們於昨（7）日已經收到孟宏偉的辭呈，並且立即生效。

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 2018年10月7日

孟宏偉是國際刑警組織首位中國籍主席，並同時兼任中國公安部副部長。

其實早在中國證實此消息之前，孟宏偉的妻子葛雷絲就曾向外界求援，他的丈夫可能身處險境。

葛雷絲表示，在孟宏偉消失的那一天（25日），他透過whatsapp給她傳了一個尖刀的圖式，並留言：等我電話，她相信這是丈夫向她求助的訊號。

（圖片來源：美聯社）

法國里昂的檢察官辦公室已展開調查，但基於人身安全，葛雷絲在7日的記者會上背對攝影機，拒絕公開亮相。

（圖片來源：美聯社）

中國國家主席習近平自2012年上台以來，藉著大舉打貪運動來剷除政敵，不少位高權重的中國高官都因此「被消失」，孟宏偉極有可能被當局以「范冰冰模式」處理，被私下強制帶走訊問，並要在數月之後才會有消息。

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