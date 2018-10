國際刑警組織主席被消失？中國：人在我這裡

(台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導)國際刑警組織主席孟宏偉,自上週從總部法國里昂返回中國後,就音訊全無,而中國政府於7日證實,孟宏偉因涉嫌貪腐,已遭到當局關押調查。

根據《BBC》報導,國際刑警組織表示,他們於昨(7)日已經收到孟宏偉的辭呈,並且立即生效。

