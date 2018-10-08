〈財經主筆室〉軍演嚇壞台股連跌？投資人別自己嚇自己

美國10年與30年期債券殖利率飆高，再度引爆一波資金撤出潮，加上台海軍演、地緣政治關係緊張，投資人信心受到打擊，台股最近連續4個交易日大跌，引發媒體報導看空聲浪升溫，市場還對國安基金是否要進場護盤有諸多討論，股市在內外雜音干擾下，也許短期行情走勢出現較大震盪難免。

外資近期雖有匯出動作，但台灣承受國際資金流動能原本就佳，外資的匯入匯出把它當作台灣國際化程度高，外資短期大賣台股似乎就沒有這麼可怕，只要外在干擾因素不出現巨大變化，危機搞不好就是轉機，不要自己嚇自己！

台股最近連續走跌讓台股指數從高點回檔534點，媒體最近刊出的分析報導或市場消息也普遍不佳，例如台股最近的跌勢為亞股中最重、指數摔下年線也跌破今年起漲點10642點、今年來多頭走勢統統全白漲…等媒體報導中還估算了最近幾天台股跌掉534點，估計市值約蒸發1.47兆元，媒體偏空報導的確讓股民看得心慌慌。

嚴格說來，最近媒體報導自己嚇自己成份居多，雖說台股連續大跌確讓人感到不舒服，但仔細審視及計算一下，台股這4個交易日雖跌掉534點，與下跌前11051.8點比較，跌幅也不過為4.83%，這個跌幅連半根停板都不到。

至於外界指跌破今年10642點起漲點，媒體報導今年前三季漲勢都白漲？以權值最大台積電來看，台積電最近4個交易日跌掉12.5元，股價從每股262.5元跌到250元，跌幅4.76%，但目前股價比去年底收盤229.5元、今年盤中最低點216.5元都還高，這還沒加上今年除息交易扣掉每股8元的息值，那有股價都白漲問題呢？

股市受短期消息較大震盪難免，指數下跌幅度5%都不到，國安基金委員會內部消息就指出，現在台股仍在萬點之上，暫時不須進場護盤。只是擔心不明事理的恐慌性投資人賣壓出現，信心喊話要適時出現。央行外匯局局長顏輝煌就信心喊話，台灣承受國際資金流動的能力佳，有足夠能力承受資金外流，會隨時關注匯市變化，央行有足夠能力維持市場穩定。金管會主委顧立雄也表示，目前台股基本面很穩定，8月底上市公司稅前淨利年成長 20%，營收也成長 10%，後市只要資金面穩定、消息面的利空散去，台股後市仍可期。

對於外傳美軍擬在台灣海峽、南海軍演一周「警示中國」，是不少投資人擔心問題。顧立雄就認為，軍演只要沒有引起衝突，就算影響也是一時的，台海情勢穩定對金融市場很重要，他不認為單一軍演就會破壞台股和海峽兩岸的穩定。

其實若以南北韓問題來看，以南韓與朝鮮目前發展來看，過去多年來最讓人頭疼的朝鮮金正恩狂人作風，一度讓人以為南北韓戰爭一觸即發，如今卻似乎瞬間完全峰迴路轉，兩韓朝向和平發展道路前行，朝鮮目前更成為很多國家積極想介入參與投資的聖地，也許這就是所謂危機就是轉機的道理，任何的不可能也許都會成為可能！