迪化街385米大排舞 老街風華再現

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台北市觀光傳播局昨（7）日偕台北市國際排舞協會舉辦了一場「2018國際排舞臺北觀光嘉年華」活動，總計9個國內外團體、上千人在迪化街永樂廣場一同跳排舞，隊伍長達385米，場面壯觀。

排舞嘉年華以知名歌曲《四季紅》開場，佐以膾炙人口的《望春風》。中國旗袍協會組成「國色天香隊」，重現1920年代風華；那魯灣原住民隊披上代表原住民的披肩，以傳統舞步同賀；客家「細妹按靚隊」繫上客家花布圍巾展風情；「眉飛色舞」隊以啦啦隊彩球展現舞技；非洲隊的豹裝及牛仔隊的牛仔裝格外吸睛；「勁歌熱舞隊」及「中華土風舞隊」展現熱鬧繽紛、活力四射的熱舞；加州排舞隊更是動員約160人，遠從美國返台參加，一同行銷台北。

為了打造臺北市城市新亮點，觀傳局鼓勵民間辦理觀光活動，補助北市旅館結合商圈及協會，辦理特色的觀光節慶活動。今年度首度與臺北市國際排舞協會合作，以「舞動人生、健康快樂」為宗旨，推廣排舞活動，增加市民「運動臺北、健康市民」之理念。

臺北市國際排舞協會理事長彭蘇進理事長表示，今年適逢臺北市國際排舞協會創辦17周年，特別邀請美國加州排舞協會及歸國僑團百餘位排舞愛好者，一同參與光輝10月臺北排舞觀光嘉年華活動。

觀傳局指出，迪化街是大稻埕最早的市街，從清末至今，都是大稻埕商圈的核心，保持舊日風貌和活躍商業活動，今日更成為觀光景點。這次在迪化街的「南街」南京西路至民生西路段，舉辦這項活動，盼能燃起迪化百年老街的青春動力，活絡觀光。

（圖／觀光傳播局）