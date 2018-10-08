國慶主視覺動起來！網友變心直呼：好想要

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）今年國慶日主視覺設計藉由點與點的連結，象徵國人之間團結的力量，新生代設計師葉忠宜以知名導演史蒂芬・史匹柏作品《一級玩家》為靈感來源，傳達合作分享的重要概念，共慶雙十節到來。

繼上（9）月公布的主視覺logo於網上獲負評，其色彩及圖像設計，被網友戲稱為「色盲檢查圖」，然而，近日設計師葉忠宜以第三波動態logo逆轉勝，並公布周邊商品，讓網友直呼「好想要」。



週邊商品（圖/葉忠宜）



主視覺徽章（圖/葉忠宜）

每年國慶日logo都會有一個主題，2016年為「台灣有你真好」，去年為「一起更好」（Better Taiwan），今年則為「台灣共好」（Taiwan, Together）。

為符合今年「台灣共好」主題，色彩鮮豔的主視覺使用點及像素圖樣設計，透過聚集連結象徵國人團結的力量，葉忠宜說明，新的時代要有新的說話方式，今年視覺希望借鏡如史蒂芬・史匹柏在《一級玩家》裡所闡述的概念，「遊戲的真諦在於攜手共存，不在爭奪輸贏；在於合作分享，不在單打獨鬥」。

中華民國 讚國慶針對主視覺說明，圓球位於雙十構圖的右側，是個強而有力的心臟，象徵中華民國的躍動，生生不息，也代表台灣的每一個國民，都是這個國家的心臟。

中華民國 讚國慶接著說明，像素的設計分別也代表著「群、歸、聚」，「群」為族群融合，「歸」為歡迎海外僑胞歸國同樂，「聚」則是期盼所有海內外國人，都能相聚團結一起共好。



第三波動態主視覺（影/官方臉書）



第二波動態主視覺（影/官方臉書）