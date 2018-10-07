《巨獸搖滾8.0》淡水落幕　網友：發現年輕樂團

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）甫於淡水文化園區落幕的《巨獸搖滾8.0》（Beastie Rock 8.0），帶給樂迷重金屬、搖滾、電音等曲風的創作，邀請超過百組樂團，為期三天的活動並設有市集販售美食及文創產品。



（圖：台灣英文新聞/劉怡均）

《巨獸搖滾音樂祭》曾孕育出許多台灣新生代樂團，包含草東沒有派對、血肉果汁機、大象體操等，被視為獨立樂團的推手，今（2018）年設置5大特色舞台，共160組樂團演出，並於7日晚間近淡水捷運站旁的《淡水文化園區殼牌倉庫》結束。

網友表示《巨獸搖滾音樂祭》，是一個發覺年輕樂團的好地方。

另外，也有網友形容，很酷的音樂祭！想看各種不同音樂風格的朋友們，這是一個很棒的選擇！



（圖：台灣英文新聞/劉怡均）

今年，音樂祭表演陣容不容小覷，包含理化兄弟、P!SCO、槍擊潑辣、BB彈等，加上甫獲2018海洋音樂祭《海洋獨立音樂大賞》的MAFANA，共計160多組橫跨多世代的樂團，除此之外，還有超過20組來自日本、香港、澳門等國際樂團。

主辦單位表示，2018巨獸搖滾與在地連結，將淡水文化園區分為五大舞台，分別為主舞台「臭油棧舞台」、「鐵道舞台」、「殼牌倉庫舞台」、「樹下舞台」，以及免費的「拜碼頭舞台」將設置於園區入口處，特別挑選具潛力的新團，讓樂迷進入主場前聽到未來新秀的創作演出。

除此之外，愛音樂的心要從小開始培養起，現場更設計「小獸樂園」提供托嬰服務，及DJ專屬表演舞台「吃到肉羹」，還有讓參與民眾不用走出園區，也能方便吃飽喝足的市集。

沒有跟風到的樂迷別緊張，請上臉書查詢更多消息。