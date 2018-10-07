【打敗中國】Gogoro快閃台北橋　1303輛電動機車刷新金氏紀錄

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）電動機車品牌 Gogoro今年首度結合車主社團，號召全台總共1303名車主，於今(7)日凌晨再次快閃台北橋，電動機車瀑布再現，成功挑戰金氏世界紀錄。

綜合蘋果與中央社報導，今凌晨因為下雨，雖然有些人因此沒來，但開放候補現場臨時報名後、主辦單位宣布還是有1303位Gogoro車主一起來共襄盛舉，電動機車遊行至少要連續騎乘3.2公里、而且車與車之間要保持不得低於兩個車身，才能得到金氏世界紀錄的認可。

圖片來源: Gogoro Taiwan臉書 (By 車友 Sheng Kai Xu )

圖片來源: 中央社

結果金氏世界紀錄認證官John Garland宣布Gogoro「台北橋騎蹟」成功打破2016年中國廣東Early Light電動自行車公司當時以995輛創下的「最大規模電動機車遊行」，成為新的世界紀錄。

Gogoro Taiwan臉書稍後po文指出

今天凌晨三點，1,303 名車主不畏風雨、從四面八方集合在三重幸福水漾公園，整裝待發。

看著車燈如同地上銀河般的點點亮起，整齊劃一保持車距，最終在早上 5 點 40 分匯集台北橋，傾瀉而下 Gogoro 電動機車車流。

以史上車數最多、最安靜的機車瀑布，在今天寫下屬於我們的寧靜革命新頁