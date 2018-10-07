全台唯一模特兒科歸屬家政群？！ 教育部課審大會傷腦筋

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）教育部今(7)日召開課審大會，模特兒科歸屬於家政群引發課審委員疑慮。課審大會最後決議，要求研修單位全面檢視課綱，並啟動技術型高中類群科歸屬調整研究。

教育部今天於國家教育研究院台北院區召開課程審議會審議大會，由總召集人、教育部長葉俊榮主持，審議技術型高中家政群課綱草案。

中央社引述教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、會後受訪時表示，有課審委員提到現在長照服務體系、高齡者照顧行業、少子女化的社會趨勢、性別平等和家庭暴力防治等議題，都和家政群相關，建議研修小組加入群科綱要的實施要點。

另外，目前全台灣僅育達高職設時尚模特兒科並歸屬於家政群，引發課審委員熱烈討論。

根據育達高職官網介紹，該校時模科「平面模特兒攝影」課程由業師指導，訓練紮實，讓同學成為業界愛用模特兒。

「舞臺表演」也是時模科的重點訓練之一，幫助同學提升口語、肢體、感官的靈活度，讓演出更有層次。該科同學近期也受邀演出廣告與MV拍攝，表現亮眼。官網強調該科同時兼具家政、美容及表演藝術類科的廣度學習。

教育部技術及職業教育司副司長謝淑貞表示，有課審委員對模特兒科歸屬家政群而非藝術群有些疑慮，群科歸屬通常由下而上發展，學校新設群科時，要找一個群作為歸屬來發展課程，而育達當初新設模特兒科時，以家事群課程為基礎來規劃相關課程，因此育達模特兒科才歸屬於家政群。

謝淑貞指出，課審大會也通過決議，要求研修單位全面檢視課綱，儘速啟動技術型高中類群科歸屬調整研究，並於一年內向課審大會提出對應關係草案，作為未來10年下一波課綱的調整參考依據。