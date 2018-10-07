HOTEL COZZI和逸飯店​  萬聖節搞怪有「禮」 Fun膽拿禮金抽住宿券

今年萬聖節想到哪裡「搞怪」去？和逸飯店．台南西門館邀請2-12歲的小朋友們在2018/10/28一同變裝到新光三越小西門討糖闖關去，還有機會抽中和逸飯店住宿券；和逸飯店．高雄中山館2018/10/27-10/31則推出嚇到吃手手的萬聖特別餐，用餐滿千再送百，一同歡度萬聖節！

和逸飯店．台南西門館在2018/10/28(日)15:00-17:00特別舉辦「萬聖遊俠西門搗蛋趣」活動，邀請2-12歲的小朋友一同參加變裝遊行，從飯店出發到新光三越小西門內化身為萬聖小遊俠到各樓層討糖去，只要向店家大喊:「Trick or treat！不給糖就搗蛋！」，成功收集到糖果，就可以和魔王進行遊戲挑戰，完成魔王關卡就有機會現場抽中和逸飯店住宿券大獎。活動從10/10起開放報名，每位小朋友收費NT$200，前30位報名者還可獲得「萬聖遊俠披風組」，報名至額滿為止。活動請洽06-7026680*2190-2191

位於和逸飯店．高雄中山館30樓的高空餐廳Cozzi THE Roof，於2018/10/27(六)-10/31(三)晚餐推出2款萬聖節特別主餐，有令人嚇到吃手手的「斷裂手指豬肋排」以特製蕃茄蜂蜜柳橙醬汁醃漬、先滷後烤的豬肋排，鮮甜肉質配上馬鈴薯斷指讓人一口接一口；還有淘氣的「鬼眼茄汁鮮蝦干貝義大利麵」超入味的茄汁義大利麵化作三眼怪身體，搭配日本干貝與鮮蝦，不僅有搞怪視覺更有爽口好味道。除了特別版主餐，現場還提供頂級肋眼牛排、爐烤鮭魚明蝦中卷和炭燒松板豬排等多款海陸主餐可選擇，搭配歐式麵包、主廚湯品、精緻冷盤、鮮蔬沙拉、甜點、飲料和冰品等半自助式沙拉吧餐點可無限享用，晚餐每位成人NT$460+10%起，6歲以下兒童NT$200+10%，配合餐廳三週年慶活動，用餐消費滿NT$1,000再加送NT$100餐飲折價券。詳情請洽07-9756677