皮膚脫屑、紅腫　且伴隨三高慢性病　當心「乾癬」在作怪

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）皮膚反覆長出隆起的紅色脫屑斑塊，身體幾乎沒有一處是完好的，全身皮膚裂開，又痛又癢，且合併關節炎，另外高血脂、代謝症候群、肥胖、心血管疾病、糖尿病、憂鬱症等的機率也高於一般人，其實這些都是乾癬的臨床表現和特徵。

根據統計，國內約有近一萬名中、重度的乾癬患者，超過五成乾癬患者首次發作病灶出現在頭皮，甚至有患者頭皮油膩到用沙拉脫洗頭，雖然不會傳染身邊的人，但已嚴重影響生活。而國外研究顯示，頭皮乾癬的病灶「治療速度慢」、「成效差」正也是全球乾癬患者最困擾的兩大因素。

台北長庚醫院黃毓惠醫師指出，頭皮乾癬會帶來大量皮屑，因症狀與脂漏性皮膚炎雷同，臨床常有患者誤認導致延誤就醫，也讓患者置身於掉髮危機中。

台大醫院皮膚部蔡呈芳醫師表示，國內乾癬患者最常遇到的治療困境還包括因健保給付條件限制，在使用生物製劑2年後就必須停藥。

蔡呈芳表示，隨著治療方式的發展，生物製劑已被認為是在一線就能使用的治療方式，因此，患者仍因積極面對，追求更高標準的治療成效。蔡醫師更提醒，乾癬的終極治療目標應放眼於早期、持續治療，以獲得更好的生活品質。

今年全球同步之世界乾癬日即將來臨，台灣乾癬協會謹訂於11月4日下午13:30於張榮發基金會舉行衛教活動，詳見協會官網(。除了透過活動讓乾癬患者們對治療更有信心，也讓外界了解乾癬，也藉此鼓勵病友正向面對疾病、及早診斷、主動尋求更適合自己的治療方針!