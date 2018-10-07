平穩物價　中油宣布油價凍漲至年底

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台灣中油公司今(7)日原定宣布8日起汽柴油皆調漲0.5元，近中午臨時大轉彎！中油公司表示，為了平穩物價，避免油價短期大幅波動上揚，帶動國內物價上漲，影響民生，將以現行油價價格為上限，暫時凍漲至年底。

中油指出，近期國際油價受到美國禁運伊朗原油議題延燒，以及OPEC國家尚未同意增產情況下，市場憂心原油將供不應求，造成期貨市場的投資者大量買入期貨，使油價大幅上漲。

政府為平穩物價，決定國內各式汽、柴油價格明（8）日凌晨零時起，不予調漲，並採取以下措施：

一、 凍漲機制：以下列10月1日之價格為上限，其餘情況依照現行油價公式及平穩措施漲跌。

92無鉛汽油每公升30.0元、

95無鉛汽油每公升31.5元、

98無鉛汽油每公升33.5元、

超級柴油每公升28.2元。

二、凍漲期限：暫時執行至今年底止。

此外，近來有民眾在網路以錯誤的油價數字，指國內汽柴油漲幅有誤，甚至「漲多跌少」或「只漲不跌」，對此網路謠言，台灣中油再次澄清指出，國內油價依目前「汽、柴油浮動油價調整機制」每週按國際原油及匯率均價調整，計價公式機制完全公開透明，相關資訊均公告於台灣中油網站，網路引用不實數據並以訛傳訛，並非事實。

中央社引述中油高層說，「物價是關鍵因素，跟政治無關」，原本根據油價平穩機制調整後，中油自行吸收漲幅0.7元，預定8日凌晨零時起漲幅為0.5元。不過，中油公司早上內部會議討論後，接近中午時大轉彎，決定全數吸收漲幅，油價改為不調漲。

中油指出，油價不斷上揚恐導致各行各業運輸等相關成本提升，可能會帶動物價飆向高點，考量這些因素後才決定不調漲油價。

此外，中油高層也透露，中油規劃把現行的油價當成「天花板」，10月15日如果根據相關機制計算油價仍上漲的話，中油會比照這次辦理，全數吸收漲幅，藉此平穩物價。

中油在新聞稿中指出，7D3B原油週均價自8月20日每桶70.61美元上揚至10月5日之83.72美元，在1個半月內上漲高達18.57%。許多貿易商認為今年底、明年初在冬季用油旺季來臨時，油價應會上揚至每桶100美元。

但長期而言，由於高油價將導致經濟衰退，產油國及OPEC並不樂見油價太高，目前認為每桶70~80美元為理想價位。因此若油價長期處於高檔，OPEC及俄羅斯勢將增產，以緩和油價上揚的趨勢，油價回落至每桶80美元以下的機會相當高。