台灣愛心募集 友邦吉里巴斯3童來台修補唇顎裂

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據統計，約每600位新生兒中就有一位唇顎裂寶寶，這些寶寶出生在先進國家後可以即時接受唇鼻修補手術，但在友邦吉里巴斯因醫療資源短缺，對健康嬰兒而言，平安成長已經不容易，唇腭裂病童要健康長大，更是艱難。所幸外交部、台灣醫界和民間團體集體贊助下，讓蘭利、優搭巴及瑪倫嘉三個孩子來台進行修補手術。

這一次吉里巴斯3童來台就醫，由馬偕醫院發起，外交部贊助機票，長庚紀念醫院免費提供醫療手術及照護，羅慧夫顱顏基金會贊助生活費及在台事務協助，麥當勞叔叔之家慈善基金會及本院陳潤茺醫師提供出院期間的住宿及照顧，集結資源總金額高達新台幣100萬元以上。

長庚醫院外科部羅綸洲部長表示，在台灣，顱顏外科治療十分發達，唇腭裂的治療在出生後3個月施行第一次的唇鼻修補手術，恢復完美外觀；9個月進行腭裂修補手術，以利周歲開始語言正常發展；第三次的手術是牙床植骨手術，在9歲小學三年級進行，這樣就做過完整的療程，然後定期追蹤至成年。

其實唇腭裂寶寶只要適時接受手術及相關治療，外觀與語言發展，都能與正常孩子無異，但台灣友邦吉里巴斯當地醫療資源短缺，僅能提供人民門診及輕症治療，急重症或外科手術均仰賴國際醫療支持，更別說唇顎裂修補手術。

為協助更多醫療資源不足國家的孩童，長庚顱顏中心於1998年開始，與羅慧夫顱顏基金會合作，透過跨國義診以及提供訓練，協助海外有顱顏問題的孩童接受治療，至今已協助超過9個國家、1917個孩子。