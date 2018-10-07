東南亞織品蠟染論壇　美麗異國服飾體驗

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）由財團法人文化台灣基金會主辦《蠟染之美－東南亞織品藝術盛宴》論壇，為期兩天探討東南亞織品及蠟染技術，已於台博館南門園區落幕。

由財團法人文化台灣基金會攜手國立台灣博物館，以及海外印尼人協會台灣分會舉辦的「2018文化台灣講壇」，展開為期2天的《蠟染之美－東南亞織品藝術盛宴》，分別為6日的「東南亞織品藝術論壇」，以及7日「蠟染藝術節」，並於台博館南門園區登場。

中時報導，首日論壇的上午舉行「從傳統到現代：菲律賓本土與殖民文化的融合」，邀請來自菲律賓的藝術家Mr. Mario Subeldia 與Mr. Victoriano Realino II對談，介紹菲律賓在其本土與殖民文化影響下併發的藝術風格，並探究原住民織布藝術從傳統到現代產生了何種融合與創新。

文化部表示，下午場則由世界印尼僑民聯誼會台灣分會會長，謝佳微女士，分享印尼織品藝術的發展和歷史，並介紹印尼織品多元的製作方式和花紋，現場將有實品展示，該場次原為新加坡峇峇娘惹藝術收藏家Peter Lee，主講「峇峇娘惹文化的歷史與時尚」，但他卻因故無法前來。

另外，10月7日的蠟染藝術節，包含蠟染系列的工作坊、服裝秀、服飾試穿體驗，及東南亞傳統舞蹈表演和美食市集，活動為免費參與，現場備有即席口譯，並可提供2小時公務人員終身學習時數。