印尼新住民獲表揚　苗縣捍衛青春不落人後

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）苗栗縣昭君文化協會近日頒獎表揚十六名遠從中國、東南亞而來的新住民們，其中，印尼籍張尤尤嫁來台灣後，也學會了客家話，並曾於苗栗警分局擔任印尼語翻譯，協助處理外國事務，被譽為「現代版王昭君」，堪為族群和諧相處的典範。

自由報導，苗栗縣後龍鎮新蓮寺為全台唯一供奉王昭君廟宇，創立苗栗縣昭君文化協會的余文秀認為，王昭君出塞和親的故事象徵著族群融合的和平象徵，而現代許多從印尼、越南嫁來台灣的新住民姊妹們克服語言、文化的藩籬，不但支持著許多家庭，更使台灣呈現多元樣貌。

2013年獲獲全國新移民家庭暨婦女楷模表揚的張尤尤，自從嫁至頭屋鄉後，兼顧事業與家庭，並努力學習國語、客語，還曾在苗栗警分局擔任印尼語翻譯，協助警方處理外籍人士相關事務。

此外，苗栗縣家扶中心啟動「捍衛青春MIX計畫」，安排40多名受扶助青少年，訪問國內棒球好手林智勝、無動力帆船環島的大沐老師張宗輝等。曾獲家扶扶助的林智勝，以過來人身分鼓勵孩子勇敢追夢，「人生總有揮棒落空的時候，等下個好球再大力揮出人生全壘打。」

就讀國三的瞿永發訪問完林智勝後感觸良多，將心得寫滿整張字條。瞿永發表示，家扶安排的挑戰任務，讓他們須在有限的時間，分工合作完成這次訪問，而透過這次難得機會見到體壇大明星，也讓他直呼一切辛苦都值得，未來也希望仿效「大師兄」林智勝的精神，勇敢追夢。