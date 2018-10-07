外籍移工《第一廣場》亮眼　入圍金鐘電視電影獎

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）以外籍移工為題拍攝的《第一廣場 Lovely Sundays》甫入圍本屆金鐘獎四大項目，分別為「電視電影獎」、「電視電影編劇獎」、「電視電影導演獎」、「電視電影新進演員獎」。

《第一廣場 Lovely Sundays》的拍攝劇組為去（2017）年剛從世新大學廣播電視電影學系畢業的社會新鮮人，並以台中的「第一廣場」（現為東協廣場）為主題，拍攝外籍移工的生活點滴，並聚焦一對男女間若有似無的感情，女主角更請到菲律賓籍Cristina Diego Ponce擔綱演出，其甜美笑容更是電暈一票粉絲。

第一廣場為台中人熟悉的「東協廣場」的舊稱，為中部地區最大的東南亞商場，每到假日裡面總有滿滿的外籍移工逛街、用餐，藉此排解離鄉背井的鄉愁。

《第一廣場》為世新大學廣播電視電影學系第23屆畢業作品，燦爛時光：東南亞主題書店（Brilliant Time bookstore）表示，這部片受到公視的賞識，在公視經費挹注下，原班人馬便重新拍了一個更好的版本，甚至跨海從菲律賓邀請男女演員擔任片中的外籍移工角色，新版本登上公視人生劇展後，也一舉入圍本屆金鐘獎四大獎項。

燦爛時光：東南亞主題書店（Brilliant Time bookstore）指出，入圍新演員獎的菲律賓籍女主角Cristina Diego Ponce來台時非常緊張，整個晚上一直在演練萬一得獎後要講的感言。



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