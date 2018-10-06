【53屆金鐘得獎名單】「終身成就獎」頒給已故導演劉立立　葉全真感性致辭

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，今(6)日晚在國父紀念館舉行，由黃子佼與侯佩岑搭檔主持，還特地邀請港星周海媚及韓國男星金來沅，到台灣來擔任頒獎人。

本屆「終身成就獎」頒給已故資深導演劉立立。女星葉全真感性致辭，讓全場動容。劉立立的終身成就獎，由董今狐與王玫的兒子董奕靖代領。

「特別貢獻獎」頒給老爹高振鵬，引言人屈中恆說在演藝生涯中，高振鵬一直是最稱職的綠葉，89歲的他也親自到場領獎。

目前已知的金鐘得奬名單如下 (持續更新中)：

【電視電影獎】《青苔》(魚禾草影像公司)

【迷你劇集獎】《他們在畢業的前一天爆炸 2》(公視/一期一會影像製作公司)

【迷你劇集導演獎】鄭有傑《他們在畢業的前一天爆炸2》(公視/一期一會影像製作公司)

【迷你劇集女主角獎】陸弈靜《阿水和國祥》(回甘映像有限公司)

【迷你劇集男主角獎】藍葦華《青苔》（魚禾草影像公司)

【迷你劇集編劇獎】曾英庭、周語莊《高山上的茶園》(溫柔鄉電影公司)

【非戲劇類節目導播獎】劉應鐘《希望之星》（友松娛樂/中視)

【非戲劇類節目導演獎】林泰瑋《十點全紀錄》（春雷創意顧問公司)

【節目創新獎】《客家劇場–台北歌手》(內容物數位電影製作公司)

【人文紀實節目獎】《極樂世界》(公視)

【人文紀實節目主持人獎】舒夢蘭《聚焦全世界》(東森電視)

【特別貢獻獎】高振鵬

【終身成就獎】劉立立

【兒童少年節目主持人獎】鍾依芹、吳政迪《麼个麼个》(客家電視台)

【兒童少年節目獎】《下課花路米-同理心大考驗系列》(公視)

【動畫節目獎】《講麼个故事》(客家電視台)

【美術設計獎】林仲賢、麥可、儲旭、凃維廷《麻醉風暴2》（公視/瀚草影視公司)

【燈光獎】陳冠廷《客家劇場–台北歌手》（客家電視台)

【音效獎】周震、福多瑪《公視學生劇展-棘》（晶體影像公司)

【剪輯獎】林泰瑋《十點全紀錄》（春雷創意公司)

【攝影獎】袁緒虎、傅士英《海•人•魚》（原住民基金會)

【迷你劇集女配角獎】廖怡裬《外鄉女-第三力量》（民視)(如下,圖片來源:中央社)

【迷你劇集男配角獎】喜翔《阮氏碧花與她的兩個男人》(華視)

【迷你劇集新進演員獎】盧以恩《青苔》（公視/魚禾草影像公司)

【自然科學紀實節目主持人獎】陳家頤《驚奇!博物館》(台視)

【自然科學紀實節目奬】《驚奇!博物館》(台視)

【生活風格節目主持人獎】廖科溢《秘境不思溢III》（亞洲衛星電視)

【生活風格節目獎】《我是留台幫》(公視)