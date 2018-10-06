鋼彈雕塑探觸當代思維  挑戰旅宿新視覺文化

無牆美術館是「Folio Hotel台北大安」實踐藝術生活化的具體表現，自2016年起結合以旅宿與藝術為理念，透過「富邦藝術基金會」邀請藝術家於館內進行創作，讓藝術走入旅人的生活空間，強化在地關係與互動性。這一次特別邀請藝術家林俊彬進駐「Folio Hotel台北大安」，讓民眾近距離欣賞創作過程，看藝術家以獨有的手法，以鋼彈模型零件為材料詮釋世界藝術名畫與立體山水作品。

解構鋼彈零件素材 重譯現代文化內涵

藝術家林俊彬選用現成物（ready-made）為雕塑材料，希望透過具有時代感的媒材，創作出充滿風格語彙的藝術作品。林俊彬表示，鋼彈本身就帶有資本主義的文化意涵，創作過程中拆解、拼裝鋼彈零件的步驟，同步體現後工業社會中勞力與技術密集的型態，即使曾遭遇鋼彈迷不同面向的反饋，但對林俊彬而言，引起多元角度的迴響，正表示藝術家以其創作觸動了民眾重新思考藝術的功能與價值。過去林俊彬曾以流行文化元素、傳統山水與世界名畫為主題進行創作，試圖喚起大眾對於流行文化的省思，並挑戰重新解構當代意識形態。

10/11起至11/30，藝術家林俊彬將於每周三到周六下午2點到6點，於「Folio Hotel台北大安」多功能展區現場創作。透過完整的進駐計畫，讓藝術家可充分傳遞創作理念，透過再製概念使觀者進一步思考流行文化與藝術價值，邀請民眾可至現場觀察藝術家的創作過程，在黏合與立體結構建置等工序中體驗别具一格的文化符碼視角。