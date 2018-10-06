櫃買中心修正業務規則強化上櫃公司之子公司赴海外證券市場掛牌之股東權益保護

櫃買中心表示，上櫃公司決定將其子公司安排赴海外掛牌時，該子公司應已有相當之營運規模，允屬上櫃公司重要事項，應由股東自行決定，並尊重股東會決議，上櫃公司並有義務提供允當之資訊予股東參考，以落實公司治理以及保障股東知的權利。爲此，櫃買中心增修業務規則及重大訊息相關規定如下：

一、將所有子公司納入規範：考量上櫃公司之子公司能申請於海外證券市場掛牌交易者，均已達相當之營運規模，對上櫃公司之營運已屬重大事項，故規範對象由重要子公司擴及至所有子公司赴海外掛牌者，均應按相關規定辦理。

二、增訂特別委員會審議子公司海外掛牌相關事宜：參考企業併購法第6條規定設置特別委員會(如已設置審計委員會者，由其行之)，就下列相關事項先行審議，並將審議結果提報董事會討論後，再提股東會決議：

(一)子公司於海外證券市場申請掛牌交易之目的。

(二)對上櫃公司財務業務之影響、預計之組織架構及業務調整，暨其調整對上櫃公司之影響。

(三)子公司股權分散之方式、預計降低之持股比例、價格訂定之依據、股權受讓對象或所洽之特定對象。

(四)是否影響上櫃公司繼續上櫃之資格。

三、增訂子公司釋股應委請獨立專家出具意見書：上櫃公司辦理子公司申請海外掛牌事宜，而降低對該子公司直接或間接持股3年內累積達10%以上或喪失控制力者，應委請獨立專家就之前歷次降低持股(包括但不限於子公司因海外掛牌而釋股者)之價格合理性及對上櫃公司股東權益之影響出具意見書。

四、配合修正重大訊息應揭露事項：為強化市場資訊透明度與資訊之即時揭露，配合前開業務規則之增修，將其納入重大訊息予以揭露。

